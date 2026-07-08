Tuổi U70, Hồng Đào gây chú ý với vai 'chị đại', có mối quan hệ mập mờ với đàn em kém tuổi

Hồng Đào gây chú ý với khoảnh khắc bên 2 đồng nghiệp thân thiết GĐXH - Hồng Đào vừa có màn hội ngộ cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Cẩm Ly tại hậu trường một vở kịch. Hình ảnh ba nghệ sĩ nổi tiếng rạng rỡ bên nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nhà sản xuất phim điện ảnh "Lên hương" chính thức tung teaser đầu tiên, đánh dấu màn chào sân của một tác phẩm mang thể loại tâm lý - gia đình, với cách kể chuyện rất đời, chân thật theo từng tính cách của các nhân vật.

Chỉ vỏn vẹn một phút, teaser không hé lộ quá nhiều về cốt truyện mà lựa chọn gieo vào người xem hàng loạt câu hỏi về những con người đang đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh bằng một "giao dịch" đầy bí ẩn.

Hình ảnh trên phim của Hồng Đào và "đàn em" Võ Tấn Phát.

Ngay từ những khung hình mở đầu, "Lên hương" nhanh chóng thiết lập bầu không khí đặc trưng với những con hẻm cũ, ánh đèn nhập nhoạng, tiếng cười xen lẫn những ánh mắt đầy toan tính. Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc được xâu chuỗi bằng nhịp dựng dồn dập, mở ra một thế giới nhiều góc khuất, nơi mỗi nhân vật đều mang theo một bí mật của riêng mình.

Điểm nhấn của teaser là sự xuất hiện đầy khác lạ của nghệ sĩ Hồng Đào trong vai Bà Mũi. Trong tạo hình gai góc với điếu thuốc luôn trên tay, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bằng ánh mắt sắc lạnh, thần thái điềm tĩnh nhưng chất chứa nhiều bí mật. Không cần những câu thoại dài, Hồng Đào vẫn tạo nên sức hút đặc biệt, gợi mở chân dung một người phụ nữ từng trải, dường như đang nắm giữ chìa khóa của "giao dịch" có thể làm thay đổi số phận của nhiều con người.

Chỉ vài giây, nhưng không khó để thấy đây là vai diễn khác biệt nhất của nghệ sĩ Hồng Đào từ trước đến nay trên màn ảnh rộng. Dù trước đó, kể từ khi quay lại hoạt động tại Việt Nam, Hồng Đào để lại rất nhiều dấu ấn với đa dạng vai diễn, nhưng tất cả đều ít nhiều mang bóng dáng của một Hồng Đào mà khán giả đã từng biết. Đó là người mẹ mắc Alzheimer trong "Mang mẹ đi bỏ" với chất bi đặc trưng của một người nghệ sĩ giai đoạn đầu trên sân khấu; là người mẹ hiện đại, cởi mở và tình cảm như chính cô ngoài đời thật trong "Mai"; là một phụ nữ học thức, cá tính, hiểu biết xã hội trong "Chị dâu" hay nhân vật bà ngoại Khanh vừa tình cảm vừa có chút hài hước trong "Cục vàng của ngoại",... Nhưng, với "Lên hương", Hồng Đào lần đầu tiên phủ một màu xám bất cần, lạnh lẽo, gai góc của một phụ nữ đã trải qua nhiều bất trắc trong cuộc đời, hứa hẹn sự độc đáo có một không hai của nữ diễn viên lần này.

Bên cạnh Hồng Đào, Võ Tấn Phát (trong vai Tâm) cũng mang đến nhiều bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác hình ảnh quen thuộc của anh trước đây. Gương mặt khắc khổ, ánh nhìn nhiều giằng xé cùng những biểu cảm đầy nội tâm cho thấy việc đảm nhận vai chính lần này trong "Lên hương" của Võ Tấn Phát là một bước chuyển mình đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất, bởi đòi hỏi về kỹ năng chuyên môn, chiều sâu tâm lý cao.

Hồng Đào gay ấn tượng khác lạ trong phim mới.

Với teaser đầu tiên, "Lên hương" không vội hé lộ toàn bộ câu chuyện mà lựa chọn dẫn dắt khán giả bằng những mảnh ghép giàu ẩn ý về nhân vật và bầu không khí đầy bí ẩn. Sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội thực lực như nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu cùng các diễn viên trẻ đầy tài năng như Võ Tấn Phát, Quốc Khánh, Hạ Anh…hứa hẹn mang đến một câu chuyện nhiều tầng lớp, nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể mở ra những bước ngoặt không ngờ.

Phim điện ảnh "Lên hương" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 18/9/2026.

Hồng Đào là nữ diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Sau khi sang Mỹ định cư vào năm 1994, Hồng Đào tiếp tục phát triển sự nghiệp và trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Những năm gần đây, bà trở về Việt Nam tham gia nhiều bộ phim thành công như Mai, Thưa mẹ con đi, Mang mẹ đi bỏ, Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Hồng Đào được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng thể hiện đa dạng từ vai hài đến vai tâm lý.