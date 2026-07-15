Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu Kpop được tổ chức ở Việt Nam

Ban tổ chức Golden Disc Awards (GDA) vừa chính thức thông báo lễ trao giải lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 1/2027. Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội đã nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bài đăng chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ Kpop tại Việt Nam.

Kể từ khi trở lại với hình thức tổ chức trực tiếp sau đại dịch COVID-19 vào năm 2023, Golden Disc Awards liên tục mở rộng quy mô tổ chức. Lễ trao giải lần thứ 37 tại Bangkok thu hút khoảng 35.000 khán giả, lần thứ 38 tại Jakarta đón 35.000 người tham dự, lần thứ 39 tổ chức trong hai ngày tại Fukuoka ghi nhận khoảng 60.000 khán giả...



Việc lựa chọn Hà Nội là điểm đến tiếp theo được kỳ vọng sẽ mở ra một dấu mốc mới trong hành trình quốc tế hóa của Golden Disc Awards. Ban Tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với những sân khấu được đầu tư công phu cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu.



Stray Kids tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 (Ảnh: JYP Entertainment)

Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. Chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải.

Tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 vừa qua đã quy tụ 18 nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), LE SSERAFIM, Stray Kids, IVE, NCT WISH, ENHYPEN, ALL DAY PROJECT...

Golden Disc Awards lần thứ 41 mặc dù địa điểm tổ chức cụ thể, danh sách nghệ sĩ biểu diễn và thông tin mở bán vé vẫn chưa được công bố, nhưng chỉ riêng việc lựa chọn Việt Nam đã đủ để tạo nên làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ.

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