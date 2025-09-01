Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.
Bé Myla - con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh rất hân hoan khi được diện trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng.
Ảnh: FBNV
