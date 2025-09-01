Mới nhất
Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Thứ hai, 14:42 01/09/2025 | Thời trang
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.

Bé Myla - con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh rất hân hoan khi được diện trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng. 

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 3.

Được biết, gần 1 tuần nay, Myla được mẹ đưa ra Hà Nội để được cảm nhận không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. Bé được sống trong bầu không khí phấn khởi, hạnh phúc của đại gia đình lẫn tinh thần chào mừng đại lễ A80.

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân suốt những ngày qua, siêu mẫu Hà Anh có nhiều bài viết kể về truyền thống gia đình có ông bà nội tham gia kháng chiến chống Pháp.

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 5.

Hà Anh chia sẻ cảm xúc của mình trong những ngày lịch sử: "Lễ 2/9 này tôi đưa cả gia đình mình về Hà Nội, không phải chỉ để hiếu kỳ xem các buổi diễu hành hoành tráng, mà tôi về vì đối với tôi, ngày thống nhất đất nước- ngày của độc lập- dự do- hòa bình, cũng là ngày của hàng triệu gia đình đoàn tụ, hàng triệu em bé được ấm êm trong vòng tay bố mẹ, an toàn yên bình trong giấc ngủ không bom đạn".

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 6.

Cô chia sẻ thêm: "Tôi dành nguyên tuần để viết và nhớ về ông bà tôi, thế hệ ông bà, cha anh, đã quyết liệt, đồng lòng hi sinh xương máu để lấy lại hòa bình cho chúng tôi, thế hệ con cháu được an cư lập nghiệp, tự do thênh thang bước đi trên con phố ngập cờ hoa".

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 7.

Chồng và các con siêu mẫu Hà Anh cũng rất hạnh phúc hòa chung không khí phấn khởi của người dân.

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 8.

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 9.

Con gái lai Tây của Hà Anh hanh phúc, hân hoan diện áo dài cờ đỏ sao vàng - Ảnh 10.

Họ đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội để kỉ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
Top