Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia GĐXH - Anh Tú, Dương Hoàng Yến có phần mở màn ấn tượng tại concert "Việt Nam trong tôi" dưới cơn mưa rào không ngớt.

Dương Hoàng Yến đang là một trong những cái tên được công chúng quan tâm thời điểm hiện tại không chỉ bởi đắt show concert quốc gia mà còn gây thú vị với hình ảnh đi lạc trong buổi diễu hành A80.

Cụ thể, trong một buổi sơ duyệt diễu binh cách đây không lâu, Dương Hoàng Yến thuộc khối Văn hóa - Thể thao nhưng vô tình đi lạc lạc vào khối thiếu nhi, rồi bối rối nhận ra nhầm lẫn. Visual trẻ trung và vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô gần như hòa lẫn giữa các em nhỏ, tạo nên một hình ảnh dễ thương ngơ ngác đã khiến khán giả bật cười thích thú. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền, biến thành một câu chuyện hài hước bên lề sự kiện.

Khoảnh khắc Dương Hoàng Yến đi lạc vào khối thiếu nhi trong buổi sơ duyệt A80 gây sốt vì quá đáng yêu.

Mới đây, Dương Hoàng Yến hài hước chia sẻ: "Em xác nhận là em sẽ đi diễu hành cùng khối Thiếu nhi ạ".

Không chỉ dừng lại ở đó, chính Dương Hoàng Yến cũng "tự trêu" mình trên trang cá nhân. Mới đây, trong buổi tập luyện trước ngày đại lễ, nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh đi cùng các em nhỏ và hóm hỉnh viết: "Em xác nhận là em sẽ đi diễu hành cùng khối Thiếu nhi ạ".

Tuy nhiên, khán giả không chỉ nhớ đến Hoàng Yến bởi một sự cố dễ thương. Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã khẳng định mình là một trong những giọng ca nội lực, khả năng hát live đỉnh cao, đặc biệt trong các sự kiện mang tính quốc gia.

Phần trình diễn dưới mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú. Dưới con mưa tầm tã, Dương Hoàng Yến và Anh Tú trình diễn mở màn trong concert quốc gia "Việt Nam trong tôi".

Hình ảnh gây sốt của Dương Hoàng Yến tại chương trình "Tự hào là người Việt Nam" diễn ra ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Trước đó, trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam" diễn ra ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, lần đầu tiên trình diễn "Tổ quốc trong ánh mặt trời" trước hàng vạn khán giả, Dương Hoàng Yến mang đến một màn trình diễn trọn vẹn tinh thần tự hào dân tộc qua từng câu hát. Khoảnh khắc "tiên tử kết màn" với visual sáng bừng và cách chào điều lệnh chuẩn quân đội được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn.

Sau đó, Dương Hoàng Yến tiếp tục gây sốt khi trình diễn ca khúc này tại concert "Sao nhập ngũ". Màn trình diễn không chỉ khiến khán giả tại chỗ vỡ òa mà còn tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên Facebook và TikTok, với hàng chục nghìn lượt xem và hàng ngàn bình luận khen ngợi. Nhiều người yêu nhạc nhận định phần trình diễn của nữ ca sĩ vừa thỏa mãn phần nghe vừa làm mãn nhãn phần nhìn.

Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến và các nghệ sĩ khối Văn hóa - Thể thao chuẩn bị A80.

Chia sẻ về vinh dự có mặt trong những đêm nhạc ý nghĩa này, nữ ca sĩ bày tỏ: "Yến thật sự thấy xúc động và tự hào khi được góp giọng trong những chương trình ý nghĩa của đất nước, nhất là trong dịp đại lễ. Mỗi lần cất tiếng hát là một lần Yến được sống trọn vẹn tình yêu dành cho Tổ quốc".

Có thể nói, sau 15 năm gắn bó với âm nhạc, Dương Hoàng Yến vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong lòng công chúng, không bằng ồn ào truyền thông, mà bằng giọng hát đầy cảm xúc và sự bền bỉ trên con đường âm nhạc.