Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh

Tối 15/8, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trở thành tâm điểm của cả nước với chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, PGS.TS Trần Đức Cường cố vấn lịch sử và lời bình, thạc sĩ Tuyết Minh viết kịch bản kiêm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm đạo diễn âm nhạc... chương trình được dàn dựng công phu nhưng vẫn giàu chất thơ.

Chương trình gồm ba phần: Hà Nội những ngày thu lịch sử, Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh và Những chuyến tàu mùa xuân. Xuyên suốt là những giai điệu đã ăn sâu vào ký ức người Việt được cất lên: Quốc tế ca, Du kích ca, Tiếng gọi thanh niên, Diệt phát xít, Cùng nhau đi hồng binh, Mười chín tháng Tám,… Ấn tượng là màn hợp xướng "Tiến quân ca" (Văn Cao) với phối khí mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thiêng liêng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc áo dài, hát xẩm cùng dàn ca sĩ trẻ. Ảnh: Huyền Chi

NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ Xuân Hinh và Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền), Đinh Quang Đạt đã có màn kết hợp độc đáo trong bài "Xẩm Hà Nội" với những giai điệu cổ mê đắm lòng người kết hợp cùng rap sôi động.

Nhằm khắc họa một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, nghệ sĩ Xuân Hinh trình diễn ca khúc "Xẩm Hà Nội" cùng màn phụ đạo của NSND Hoàng Anh Tú. Sau đó, nghệ sĩ hòa giọng cùng các ca sĩ trẻ Đinh Quang Đạt, Hoàng Thái Phương. "Xẩm Hà Nội" được chuyển soạn bởi NSND Thanh Ngoan, NSƯT Khắc Văn Ty.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Anh Tú, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Nhóm Oplus, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Trọng Hùng và các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long…

Điểm nhấn đặc sắc là trình chiếu 3D mapping trên mặt tiền Nhà hát Lớn - công trình gắn liền với lịch sử Hà Nội. Màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại một "bức tranh âm thanh - ánh sáng" tái hiện Hà Nội từ năm 1945 đến nay, để lại trong lòng hàng chục nghìn khán giả tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và hàng triệu người theo dõi trực tuyến niềm tự hào sâu sắc.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm nghệ thuật: