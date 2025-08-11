Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".

Mới đây, Thanh Duy tự hào chia sẻ khoảnh khắc đứng trước sân khấu 50.000 khán giả của đêm Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim". Nam ca sĩ bày tỏ: "Khoảnh khắc được đứng trên một sân khấu lớn, nhìn xuống là biển người rực rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hạnh phúc quá mọi người ơi!".

Thanh Duy đã có màn kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền trong tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Khán giả không chỉ lần đầu được xem 2 nghệ sĩ song ca mà còn thích thú với màn "nắm tay nhảy múa" tưng bùng của Thanh Duy và nghệ sĩ Huyền "chèo". Rất nhiều clip được lan truyền trên mạng xã hội dành lời khen màn kết hợp "siêu đáng yêu" này.

Màn song ca của NSND Thu Huyền và Thanh Duy tại concert "Tổ quốc trong tim" tối 10/8.

Khán giả thích thú với phần biểu diễn của 2 nghệ sĩ.

Phần biểu diễn của hai nghệ sĩ nằm ở chương cuối của concert "Tổ quốc trong tim". Người hâm mộ không chỉ lần đầu thấy Thanh Duy - NSND Thu Huyền song ca mà còn lần đầu được thưởng thức màn hòa giọng giữa Tóc Tiên và Tùng Dương trong "Một vòng Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ".

Concert "Tổ quốc trong tim" là một trong những sự kiện chính luận nghệ thuật lớn nhất đất nước dịp Đại lễ 2/9 sắp tới, quy mô và sức lan tỏa của đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tối 10/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 50.000 khán giả có mặt trong concert đã hòa vào những giai điệu của lòng yêu nước.

Ở mỗi sân khấu biểu diễn, các khán đài lại rực sáng bởi ánh đèn flash và lightstick của hàng chục nghìn khán giả, tạo nên khung cảnh như "biển sao".

Sự kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền và Thanh Duy trong tiết mục Kiếp sau vẫn là người Việt Nam tại Concert Tổ Quốc Trong Tim.











