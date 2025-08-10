Mới nhất
Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

Chủ nhật, 08:18 10/08/2025 | Giải trí
Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, RHYDER, 2pillz... đã khuấy động không khí "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với những màn trình diễn bùng nổ, mang đến bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn và đầy cảm xúc cho khán giả.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 1.

Tối 9/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam". Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ "trong mơ" lần đầu cùng hội tụ trên một sân khấu lớn gồm Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Rhyder, Quang Hùng MasterD, 2pillz... Đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 2.

Sân khấu được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000m2, bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500m2.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 3.

Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 25.000 khán giả. Mỗi tiết mục trình diễn là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, từ những bản hit quen thuộc được phối khí mới lạ đến những màn vũ đạo chuyên nghiệp, tất cả đều khiến khán giả không thể ngồi yên.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 4.

Từ 18h, 2pillz xuất hiện với vai trò DJ khuấy động sân khấu V Concert bằng những giai điệu sôi động.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 5.

NSND Thanh Hoa - Trúc Nhân - Phương Mỹ Chi mở màn cho "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với tiết mục "Made in Vietnam". Ca khúc có giai điệu bắt tai, lan tỏa thông điệp tôn vinh văn hóa Việt.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 6.

Trúc Nhân mang loạt hit “Thật bất ngờ”, "Có không giữ mất đừng tìm", "Không ra gì", "Bốn chữ lắm" đến V Concert.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 7.

RHYDER "đốt cháy" sân khấu với loạt bài hát "Anh biết rồi"; "Chịu cách mình nói thua"; "Việt Nam I Love".

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 8.

Hoà Minzy mang đến một phiên bản “Rời bỏ” vô cùng da diết bên cạnh những ca khúc quen thuộc như "Bật tình yêu lên", "Thị Mầu".

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 9.

Nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam". Nam nghệ sĩ trình diễn ca khúc gây sốt trong thời gian qua "Bắc Bling" cùng Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 10.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” là tiết mục “Cô Sáu Sơn Trang” của nghệ sĩ Xuân Hinh. Khán giả vừa thích thú vừa xúc động trước nét đẹp văn hóa truyền thống được tái hiện trên sân khấu hiện đại.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 11.

Từ "Vũ trụ có anh" đến "Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bò", "Bóng phù hoa","Bài ca đất Phương Nam", tất cả hòa quyện trong giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc của Phương Mỹ Chi, mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng và say mê.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 12.

Noo Phước Thịnh trong tà áo dài trắng cách tân, mang đến những ca khúc "Những kẻ mộng mơ", "Phép màu", "Chờ ngày mưa tan".

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 13.

Hoàng Thùy Linh nổi bật trên sân khấu với sắc đỏ quyền lực. Từ “Để Mị nói cho mà nghe” đến “Kẻ cắp gặp bà già”, “See tình”, “Bo Xì Bo”, nữ ca sĩ một lần nữa chứng minh âm nhạc đỉnh cao tại V Concert.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 14.

Hồ Ngọc Hà thăng hoa trên sân khấu với mashup ấn tượng "Lặng thầm một tình yêu - Mascara", mashup "Destiny - Hừng đông - Cây đèn thần".

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 15.

Dù đã đêm muộn, khán giả vẫn hòa mình vào những giai điệu sôi động của Quang Hùng MasterD qua các ca khúc “Catch me if you can”, “Tình đầu quá chén” và “Thủy triều”.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 16.

Hà Anh Tuấn chinh phục khán giả với liên khúc “Tháng tư là lời nói dối của em và “Tháng mấy em nhớ anh” ngập tràn cảm xúc.

Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam - Ảnh 17.

"V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" khép lại với Medley Nam quốc sơn hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam cùng sự hòa giọng đầy tự hào của dàn nghệ sĩ.

