Con gái tròn 1 tuổi đáng yêu của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê

Vợ NSƯT Vũ Luân lên tiếng về việc bị mẹ nuôi của chồng nói xấu sau lưng Vợ NSƯT Vũ Luân - hoa hậu Phương Lê đã chính thức lên tiếng về những ồn ào bị mẹ nuôi của chồng nói xấu sau lưng.

Nhân dịp con gái Kẹo tròn 1 tuổi, Hoa hậu Phương Lê xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên nhỏ. Người đẹp cho biết thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào con còn bé xíu nằm gọn trong vòng tay cha mẹ, nay đã biết cười, ê a trò chuyện và mang đến niềm vui cho cả gia đình.

Phương Lê bày tỏ lòng biết ơn khi con gái đến với cuộc đời mình, bởi từ ngày có bé Kẹo, những điều bình dị nhất như ngắm con ngủ, nghe tiếng con cười hay được ôm con vào lòng cũng trở thành niềm hạnh phúc lớn lao. Với cô, sự hiện diện của con đã khiến những ngày bình thường trở nên đặc biệt và giúp cha mẹ cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của tình thân.

NSƯT Vũ Luân và con gái.

Ở tuổi lên 1, Hoa hậu Phương Lê không đặt nặng những mong cầu lớn lao mà mong con gái luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Người đẹp hy vọng Kẹo sẽ có tuổi thơ tươi đẹp, được sống với những điều mình yêu thích, đủ dũng khí theo đuổi ước mơ và luôn có gia đình làm điểm tựa mỗi khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

Người đẹp cũng gửi gắm tình cảm qua những dòng tâm sự dành cho con gái trong ngày sinh nhật đầu tiên. Cô hy vọng sau này, khi Kẹo trưởng thành và đọc lại những lời chúc của cha mẹ, bé sẽ cảm nhận được mình đã được yêu thương nhiều đến nhường nào ngay từ những ngày đầu đời.

Vợ chồng NSƯT Vũ Luân tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái.

Với Phương Lê, con gái Kẹo chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống dành tặng cho cha mẹ. Cô mong muốn luôn dành cho con những điều tốt đẹp, đồng hành cùng bé qua từng dấu mốc trưởng thành và yêu thương con bằng tất cả những gì mình có. Khép lại lời chúc sinh nhật, Hoa hậu Phương Lê mong thiên thần nhỏ luôn khỏe mạnh, hay cười, ăn ngoan, ngủ ngoan, mau lớn và mãi là viên kẹo ngọt ngào trong trái tim của cả gia đình.

Về phía NSƯT Vũ Luân, sau lễ mừng thôi nôi con gái, anh cũng viết những lời xúc động để tri ân. NSƯT Vũ Luân gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và những người đã dành thời gian đến chung vui cùng gia đình trong tiệc thôi nôi của bé Kẹo. Nam nghệ sĩ cho biết gia đình anh và Phương rất trân trọng sự hiện diện, tình cảm yêu thương cũng như những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho con gái trong dịp đặc biệt này.

NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.

Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Luân cũng gửi lời xin lỗi nếu trong quá trình tổ chức buổi tiệc, gia đình có điều gì sơ suất hoặc chưa được chu đáo, đồng thời mong nhận được sự thông cảm của khách mời. Khép lại lời cảm ơn, nam nghệ sĩ chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Anh cũng bày tỏ sự trân quý trước tình cảm mà mọi người đã dành cho bé Kẹo và gia đình ngay từ những ngày đầu đời của con.

Về chuyện tình cảm của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 và chính thức công khai tình cảm đầu năm 2024. NSƯT Vũ Luân và Phương Lê làm lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đến giờ NSƯT Vũ Luân và Phương Lê vẫn chưa tổ chức đám cưới vì quá bận rộn. Sau lễ đính hôn, nam nghệ sĩ cải lương gạo cội dọn về sống chung với vợ hoa hậu trong căn biệt thự 200 tỉ của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, anh là con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh. Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 và được xem là nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang năm 2007 và được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn kinh điển như "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" và "Giang sơn mỹ nhân". Vũ Luân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015.

Ảnh: NVCC

Bị đồn giả mang thai, bà xã của NSƯT Vũ Luân có động thái gây chú ý GĐXH - Phương Lê - bà xã NSƯT Vũ Luân đã diện quần bó chẽn và vén áo cao, khoe bụng lùm lùm khi bị nghi ngờ giả mang thai.



