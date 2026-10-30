Trải nghiệm của Đan Lê khi đến thăm địa điểm quay phim 'Hạ cánh nơi anh' ở Thụy Sĩ

Con trai MC Đan Lê cao vọt 13cm chỉ sau 1 năm: Mâm cơm gia đình cần có gì để nuôi dưỡng chiều cao ở trẻ? GĐXH - "Mỹ nhân thời tiết" từng tiết lộ, so với năm ngoái, Khải Minh - con trai cô đã cao thêm 13cm và không ngại ngần chia sẻ bí quyết cho phụ huynh đang muốn tăng chiều cao cho con.

Trên trang cá nhân MC Đan Lê tiếp tục chia sẻ về chuyến đi Thụy Sĩ của mình. Sau một ngày đi bộ hơn 21.000 bước, cô nghĩ mình sẽ tranh thủ chợp mắt khi lên tàu vì đã thấm mệt. Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đặc biệt là hồ Thun trong thời điểm mặt trời dần khuất sau núi, khiến cô không thể rời mắt. Chuyến tàu chạy men theo hồ, đưa cô và những người đồng hành đi qua một khung cảnh hoàng hôn đẹp ngoài dự tính.

Trên trang cá nhân MC Đan Lê tiếp tục chia sẻ về chuyến đi Thụy Sĩ của mình.

Theo Đan Lê, du lịch châu Âu vào mùa hè có một điều thú vị nhưng cũng dễ khiến du khách chủ quan về thời gian, đó là trời rất lâu tối. Dù đã 20h, cảnh vật bên ngoài vẫn sáng rõ nên mọi người thường có tâm lý còn sớm, cứ mải miết tham quan mà không để ý đến thời gian. Chỉ đến khi chân đã mỏi, bụng đói, nhìn lại đồng hồ mới nhận ra mình đã đi chơi muộn. Dẫu vậy, chính việc trở về muộn hôm ấy lại giúp cô có cơ hội ngắm một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi.

Ánh nắng cuối ngày phủ sắc vàng hổ phách lên mặt hồ Thun rộng gần 50km², khiến mặt nước lấp lánh như một tấm gương khổng lồ, có những khoảng bất chợt lóe sáng khi bắt gặp ánh mặt trời. Đan Lê cũng nhận thấy địa hình nhiều núi cao ở Thụy Sĩ tạo nên sự khác biệt về ánh sáng giữa các khu vực. Có nơi vẫn còn nắng, trong khi ở một địa điểm khác, mặt trời đã khuất sau những dãy núi.

Khi trở về Iseltwald, trời đã tắt nắng nhưng bầu trời vẫn giữ lại những vệt xanh lơ pha hồng nhạt. Homestay mà gia đình cô lựa chọn nằm ngay trong làng, bên hồ Brienz. Từ ban công nơi ở, nữ MC có thể nhìn thấy Schloss Seeburg, tòa lâu đài màu trắng nằm trên một bán đảo nhỏ nhô ra mặt hồ.

Nữ MC khoe cảnh xung quanh ngôi làng ở Thụy Sĩ.

Vì chỉ lưu trú một đêm và muốn tiết kiệm chi phí, Đan Lê cùng những người đồng hành chọn homestay có giường tầng, tiện nghi ở mức tối giản. Căn phòng sở hữu tầm nhìn đẹp nhưng không có phòng tắm riêng, khả năng cách âm cũng không tốt. Những cuộc trò chuyện từ hai phòng bên cạnh đều có thể nghe khá rõ. Dù vậy, cô cho rằng đây là sự đánh đổi có thể chấp nhận được khi du lịch tại Thụy Sĩ, nơi chi phí khách sạn vốn khá đắt đỏ. Với một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô không đặt nặng chuyện tiện nghi mà chỉ cần một chỗ để ngả lưng sau ngày dài di chuyển.

Sáng hôm sau, Đan Lê thức dậy sớm và dành thời gian đi bộ quanh làng Iseltwald. Đây là ngôi làng đánh cá lâu đời nằm bên bờ nam hồ Brienz, gây ấn tượng bởi những căn nhà gỗ nép mình dọc bờ hồ, xen giữa các khu vườn đầy hoa và những con đường nhỏ hẹp. Một bên là mặt nước xanh ngọc, phía sau là những sườn núi nối tiếp nhau. Nữ MC cho biết cô đặc biệt yêu thích những địa điểm có cảnh quan như vậy. Ở đó, du khách không nhất thiết phải tìm đến những điểm tham quan nổi tiếng mà chỉ cần thong thả đi bộ, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh cũng đủ cảm thấy thú vị.

Đan Lê cho biết đây chính là nơi mà nam chính của phim "Hạ cánh nơi anh" đàn piano trong phim.

Dẫu vậy, Iseltwald vẫn có một địa điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Á, sau khi xuất hiện trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Đó là chiếc cầu tàu gỗ nhô ra mặt hồ, nơi nhân vật đại úy Ri Jeong-hyeok từng chơi piano. Sức hút của bộ phim khiến lượng khách tìm đến chụp ảnh tăng mạnh, đến mức chính quyền địa phương phải lắp đặt cổng thu phí để kiểm soát số người ra vào khu vực cầu tàu.

Theo trải nghiệm của Đan Lê, điều thú vị là chỉ cách điểm check-in nổi tiếng một đoạn ngắn, ngôi làng lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác, nhất là vào buổi sáng. Những con đường khá vắng, nhà cửa yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài người đi dạo. Vì vậy, cô khuyên du khách khi đến Iseltwald không nên chỉ tập trung tìm đến chiếc cầu tàu từng xuất hiện trên phim mà hãy dành thời gian khám phá những con đường quanh làng. Nhiều góc cảnh đẹp không kém địa điểm nổi tiếng nhưng lại yên tĩnh, không phải chờ đợi hay xếp hàng. Chỉ cần tìm được một chiếc ghế trống bên hồ, ngồi ngắm cảnh trong một giờ cũng là cách tận hưởng chuyến đi đáng nhớ.

MC Đan Lê tiết lộ cô đã dậy sớm để chạy vòng quanh làng và hồ để tận hưởng không khí trong lành nơi đây.

Sau khi kết thúc buổi dạo quanh làng, Đan Lê và những người đồng hành bắt xe buýt số 103 đến ga Interlaken Ost, sau đó tiếp tục di chuyển bằng tàu đến Lauterbrunnen.

Đan Lê và mẹ ruột ghi lại khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Khép lại hành trình, nữ MC cho rằng mỗi ngày trong chuyến du lịch không nhất thiết phải cố gắng ghé thăm thật nhiều địa điểm nổi tiếng. Đôi khi, việc dành một ngày để đi chậm, ngắm cảnh và tận hưởng không khí ở một nơi xa lạ cũng mang lại những trải nghiệm đáng nhớ.

Ảnh: FBNV