Phi Thanh Vân nói gì về chuyện con chung, con riêng khi yêu bạn trai doanh nhân?

Phi Thanh Vân hé lộ chuyện tương lai với bạn trai doanh nhân U60 GĐXH - Phi Thanh Vân tiết lộ bạn trai doanh nhân từng mong cô dành thời gian cùng anh quản lý nhà máy, phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đá. Nữ diễn viên trân trọng lời đề nghị nhưng cũng thẳng thắn trao đổi về những dự định nghề nghiệp của bản thân.

Phi Thanh Vân vẫn chưa ấn định ngày cưới và giữ riêng chuyện đăng ký kết hôn

Gần đây, thông tin chị và bạn trai là doanh nhân Chí Phú tiếp tục hoãn cưới lại được nhắc đến khiến dư luận xôn xao. Vì sao kế hoạch này chưa thực hiện?

- Thời gian qua, tôi bận với nhiều công việc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và hoạt động cộng đồng. Công việc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông miền Nam, Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, cùng những hoạt động liên quan đến Giáo dục,... đều cần sự tập trung và thời gian. Có những việc tôi không thể dừng lại hoặc chuyển giao ngay vì còn liên quan đến tập thể, đối tác và trách nhiệm đã nhận.

Theo tính toán của tôi, một đám cưới chỉn chu cần khoảng 5-6 tháng chuẩn bị, từ trang phục, hình ảnh, địa điểm đến danh sách khách mời và tổ chức. Tôi dự kiến mời khoảng 500 người nên càng cần thu xếp kỹ lưỡng. Trong khi đó, với lịch trình hiện tại, đôi khi tôi còn khó có hai tuần thực sự rảnh rỗi. Tôi muốn hoàn thành tốt những công việc đã nhận trước khi dành thêm thời gian cho kế hoạch cá nhân.

Với tôi, đám cưới không phải đích đến cuối cùng của tình yêu. Hạnh phúc lâu dài phụ thuộc vào việc hai người có thấu hiểu, chăm sóc và cùng chịu trách nhiệm với cuộc sống chung hay không. Khi cả hai sẵn sàng, những quyết định quan trọng sẽ đến vào thời điểm phù hợp.

Chị dự định hoãn cưới đến khi nào? Hay cả hai chỉ thiếu một hôn lễ còn thực tế đã đăng ký kết hôn?

- Về thời điểm tổ chức đám cưới và tình trạng đăng ký kết hôn, tôi xin phép chia sẻ khi có thông tin chính thức. Hiện tại, tôi vẫn tập trung hoàn thành công việc và trân trọng những gì hai người đang cùng xây dựng.

Chia sẻ về đám cưới, Phi Thanh Vân bày tỏ quan điểm: "Một đám cưới có thể rất đẹp, rất long trọng, nhưng điều quyết định hạnh phúc lâu dài vẫn là cách hai người đối xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Tôi tin rằng khi cả hai đủ thấu hiểu, đủ trách nhiệm và cùng hướng về một tương lai chung, những quyết định quan trọng sẽ đến vào thời điểm phù hợp".

Chính vì kín tiếng cùng với gần đây chị ít chia sẻ tình cảm trên mạng xã hội nên có không ít tin đồn rằng mối quan hệ của anh chị đang gặp trục trặc!?

- Tôi hiểu vì sao mọi người thắc mắc. Khoảng nửa năm gần đây, trang cá nhân của tôi đăng nhiều hoạt động công việc, sự kiện và chương trình cộng đồng, còn hình ảnh riêng tư xuất hiện ít hơn.

Tôi muốn những nội dung mình chia sẻ phù hợp với công việc và các giá trị đang theo đuổi. Thực tế, tôi và anh Phú vẫn thường xuyên dành thời gian cho nhau. Chúng tôi cùng tham gia sự kiện, gặp gỡ đối tác và duy trì những sinh hoạt đời thường. Có ngày hai người cùng ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối, trao đổi công việc, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Tôi không phải lúc nào cũng chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

Anh hiểu công việc của tôi, tôi cũng hiểu trách nhiệm kinh doanh của anh. Cả hai vẫn cần trao đổi, sắp xếp thời gian để người còn lại cảm thấy được quan tâm. Những gì xuất hiện trên trang cá nhân chỉ phản ánh một phần cuộc sống của tôi.

"Tôi chưa đặt mốc thời gian cho việc có thêm con"

Vậy hai người có kế hoạch sinh con chung không?

- Hiện tại, tôi chưa đặt ra mốc thời gian cụ thể. Đây là chuyện quan trọng, cần cân nhắc sức khỏe, công việc, điều kiện thực tế và sự đồng thuận của cả hai.

Ngay cả khi tổ chức đám cưới, tôi vẫn phải tiếp tục các chương trình đang triển khai và những kế hoạch đã có từ trước. Tôi muốn suy nghĩ thận trọng để có thể thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Tôi đã có bé Tấn Đức. Chăm sóc, nuôi dạy con trưởng thành luôn là một trong những ưu tiên lớn nhất. Tôi mong con được sống trong môi trường yêu thương, nhận đủ sự quan tâm và có điều kiện phát triển tốt.

Chuyện có thêm em bé sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế. Khi có tin vui hoặc thay đổi quan trọng, tôi sẽ chia sẻ vào thời điểm thích hợp.

Nhân tiện nhắc đến con trai, bé phản ứng thế nào khi mẹ có bạn trai? Mối quan hệ giữa bé Tấn Đức và bạn trai chị thế nào?

- Anh Phú không phải người xa lạ với Tấn Đức. Trước khi công khai tình cảm vào tháng 9/2024, chúng tôi đã có thời gian làm bạn, tìm hiểu và xây dựng sự tin tưởng. Con cũng có dịp tiếp xúc, dần hiểu về anh.

Tôi may mắn khi con thấu hiểu và ủng hộ mẹ. Khi bước vào một mối quan hệ mới, tôi nghĩ người lớn phải quan tâm đến cảm xúc của trẻ, lắng nghe để con cảm thấy an toàn và được tôn trọng.

Con trai riêng của Phi Thanh Vân ủng hộ mẹ trong mọi chuyện, kể cả tình cảm.

Hiện tại, anh Phú và bé Đức có mối quan hệ tốt. Anh quan tâm, lắng nghe con và hướng dẫn những điều cần thiết trong cuộc sống. Có những vấn đề khi trưởng thành, con trai có thể đón nhận thêm góc nhìn từ trải nghiệm của một người đàn ông.

Điều khiến tôi yên tâm là khi trao đổi về cách nuôi dạy con, anh luôn lắng nghe và tôn trọng quan điểm của tôi. Chúng tôi cùng tìm cách ứng xử phù hợp, tránh mỗi người hướng dẫn một kiểu khiến con bối rối.

Nuôi dạy trẻ cần sự thống nhất về nguyên tắc, đồng thời phải chú ý đến cảm xúc và đặc điểm riêng của con. Tôi biết ơn anh vì sẵn lòng dành thời gian đồng hành với Tấn Đức, cũng cảm ơn con đã yêu thương và ủng hộ mẹ.

"Tôi từng bán biệt thự, hai căn hộ để trả nợ ngân hàng"

Mới đây chị tiết lộ bạn trai từng muốn chị dành thêm thời gian cùng quản lý nhà máy, kinh doanh đá. Vì sao chị vẫn lựa chọn theo đuổi công việc riêng?

- Tôi hiểu vai trò của kinh doanh trong việc tạo dựng nền tảng tài chính. Bản thân tôi khởi nghiệp từ năm 20 tuổi, từng kinh doanh cà phê, nhà hàng, quán nướng, cho thuê xe, bất động sản và xây dựng cơ sở đào tạo người mẫu, diễn viên.

Việc bắt đầu một lĩnh vực mới hay quản lý dự án không xa lạ với tôi. Tuy nhiên, mỗi người có thế mạnh và đam mê riêng. Anh Phú có kinh nghiệm kinh doanh đá, quản lý nhà máy; tôi có kinh nghiệm nghệ thuật, truyền thông, xây dựng thương hiệu, tổ chức chương trình và kết nối cộng đồng.

Không trực tiếp về quản lý nhà máy cùng anh, tôi vẫn hỗ trợ bằng khả năng và nguồn lực phù hợp. Anh thường chia sẻ với tôi về nhân sự, đối tác, những quyết định hoặc vấn đề phát sinh trong điều hành. Tôi lắng nghe, trao đổi góc nhìn khi anh cần. Chúng tôi cũng đồng hành trong những buổi làm việc phù hợp.

Tôi muốn tiếp tục làm nghệ thuật, sản xuất phim, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và chương trình văn hóa, cộng đồng. Đây là những lĩnh vực tôi đã dành nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, cũng mang lại niềm vui và động lực.

Hai người có thể phát triển công việc riêng rồi hỗ trợ nhau bằng kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ. Điều cần thiết là tôn trọng thế mạnh của đối phương, thống nhất mục tiêu chung.

Phi Thanh Vân tiết lộ có giai đoạn từng bán biệt thự, hai căn hộ để trả nợ ngân hàng.

Qua những chia sẻ về công việc, dường như hiện tại chị không còn nhiều áp lực kinh tế?

- Đúng là ở thời điểm này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều về tài chính. Nhưng để có được sự chủ động hôm nay, tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn.

Trước đại dịch COVID-19, tôi có đội xe gồm 8 chiếc để kinh doanh dịch vụ cho thuê. Tôi cũng đầu tư bất động sản, sử dụng vốn vay ngân hàng để phát triển công việc. Khi dịch xảy ra, hoạt động cho thuê xe gần như đình trệ. Những tài sản từng mang lại nguồn thu không còn vận hành như trước, trong khi nghĩa vụ với ngân hàng vẫn phải thực hiện. Tôi buộc phải bán xe để thu hồi vốn, thanh toán các khoản vay.

Tôi còn bán một biệt thự tại Bình Chánh và hai căn hộ hai phòng ngủ để xử lý nợ ngân hàng. Giai đoạn ấy khiến tôi phải nhìn lại cách quản trị rủi ro, sử dụng vốn vay và chuẩn bị nguồn dự phòng trước những biến động của thị trường.

Tôi không cho rằng vay vốn kinh doanh luôn là điều bất lợi. Vấn đề là phải tính được khả năng trả nợ, dòng tiền và cả những tình huống xấu. Khi nguồn thu gián đoạn, áp lực tài chính ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, sự tập trung và chất lượng công việc.

Sau đó, tôi ưu tiên giải quyết các nghĩa vụ tài chính. Đến nay, những khoản nợ ngân hàng nói trên đã được xử lý xong. Tôi không còn chịu áp lực trả nợ như trước nên có thể tập trung hơn cho công việc và kế hoạch dài hạn.

Trải nghiệm ấy thay đổi cách chị chi tiêu và quản lý tiền bạc như thế nào?

- Tôi khá kỹ lưỡng trong chi tiêu, không có thói quen tiêu xài vượt quá nhu cầu và điều kiện của mình. Hiện tại, những ưu tiên tài chính chủ yếu dành cho việc học tập, phát triển của con trai, các nhu cầu thiết yếu và hoạt động thiện nguyện trong khả năng.

Một người có thu nhập tốt chưa chắc đã an tâm về tài chính nếu không quản lý được dòng tiền và các nghĩa vụ của mình. Khi biết cân đối chi tiêu, hạn chế những khoản không cần thiết và có kế hoạch rõ ràng, tôi thấy mình chủ động hơn.

Tôi không nói bản thân hoàn toàn hết áp lực về công việc hay tiền bạc. Điều khiến tôi nhẹ lòng là đã vượt qua một giai đoạn khó khăn, giải quyết những trách nhiệm cần thiết để tiếp tục xây dựng cuộc sống.

"Tôi không có thói quen xin tiền bạn trai"

Ngoài sự đồng hành về tinh thần, doanh nhân Chí Phú có phải chỗ dựa kinh tế của chị?

- Anh Phú là người chu toàn, chủ động trong nhiều việc. Tuy nhiên, tôi có khả năng làm việc, tạo thu nhập và quản lý tài chính của mình. Tôi không có thói quen dựa dẫm hay chủ động xin tiền bạn trai để trang trải nhu cầu cá nhân.

Từng kinh doanh thuận lợi rồi gặp khó khăn, phải tự đưa ra những quyết định lớn để giải quyết các khoản nợ, tôi càng hiểu giá trị của sự tự chủ.

Dù vậy, tôi vẫn đón nhận và trân trọng sự chăm sóc của người đàn ông bên cạnh. Gần đây, tôi sửa nhà. Công việc này đòi hỏi kiến thức về vật liệu, nhân sự, thi công và giám sát, trong khi tôi không có nhiều kinh nghiệm. Anh Phú lại có thế mạnh ở lĩnh vực ấy.

Phi Thanh Vân tin tưởng giao việc sửa sang căn hộ 200m2 ở xã Nhà Bè cho bạn trai. Doanh nhân Trần Chí Phú chủ động sắp xếp thợ, chọn đá từ nhà máy của anh và giám sát việc sửa chữa để bạn gái tập trung cho công việc riêng.

Căn hộ của Phi Thanh Vân ở xã Nhà Bè trước khi sửa sang.

Tôi chia sẻ mong muốn, nhờ anh hỗ trợ. Anh chủ động sắp xếp nhân sự, tiến độ, lựa chọn vật liệu và theo dõi quá trình thi công. Anh còn chọn những mẫu đá phù hợp từ nhà máy của mình để sử dụng cho ngôi nhà. Có thời điểm, anh điều phối công việc tại nhà máy và công ty từ xa để dành thời gian hỗ trợ đội thi công.

Điều tôi trân trọng là sự chủ động, thời gian và tâm huyết anh dành cho mình. Sự vững vàng của một người đàn ông còn thể hiện ở trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề và sự nhất quán giữa lời nói với hành động.

Vậy tương lai gần, kế hoạch của anh chị thế nào, cả sự nghiệp và đời tư?

- Tôi tiếp tục công việc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông miền Nam, tham gia các dự án văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, tổ chức cuộc thi sắc đẹp.

Tôi cũng muốn thực hiện thêm các hoạt động thiện nguyện, chương trình cộng đồng có giá trị thiết thực. Anh Phú vẫn có những mục tiêu kinh doanh riêng. Chúng tôi tôn trọng công việc của nhau và hỗ trợ khi cần.

Trong cuộc sống, tôi coi trọng sự tin tưởng. Chẳng hạn với việc sửa nhà, tôi trao đổi mong muốn rồi để anh chủ động những phần thuộc thế mạnh của mình. Khi đã thống nhất mục tiêu, tôi tôn trọng cách anh thực hiện và ghi nhận công sức ấy.

Về hôn nhân, các kế hoạch riêng tư sẽ được quyết định khi cả hai sẵn sàng. Dù đã kết hôn hay chưa, điều quan trọng vẫn là cách hai người đối xử với nhau, dành thời gian cho nhau và cùng có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!