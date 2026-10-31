'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu nhau

Cách đây không lâu, Quân A.P khiến cư dân mạng xôn xao khi có phát ngôn úp mở liên quan đến chuyện tổ chức đám cưới với bà xã Lê Khanh. Khi được hỏi thẳng về chuyện kết hôn: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?" thì Quân A.P không né tránh mà mỉm cười đáp lại: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".