'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu nhau

Thứ bảy, 13:29 31/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - "Đám cưới" được tổ chức với không gian lộng lẫy, ngập hoa tươi cho cặp Quân A.P - Lê Khanh trong tiếng nhạc chúc phúc của nhóm nhạc Uprize.

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 1.

Hình ảnh ca sĩ Quân A.P xuất hiện cùng bạn gái trong trang phục cô dâu chú rể nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng đám cưới trong mơ của cặp đôi đã được tổ chức bởi rất nhiều người đã mong đợi từ lâu.

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, ca sĩ Quân A.P chia sẻ loạt ảnh "đám cưới" kèm lời cảm ơn: "Quân đại diện gia đình nhỏ gửi lời cảm ơn đến tất cả đã yêu thương và gửi những lời chúc tốt đẹp đến tụi em. Cảm ơn ê-kíp "Running man Việt Nam 2026" đã tạo ra một tập phát sóng vô cùng ý nghĩa và xúc động với Quân".

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 3.

Tối 30/10, tập 14 "Running Man Vietnam 2026" với chủ đề “Đưa ‘Vàng’ về dinh”, điểm gây chú ý nhất của tập phát sóng là sự xuất hiện của Lê Khanh - bạn gái ngoài đời của Quân A.P - cùng “đám cưới” được chương trình tổ chức dành cho cặp đôi.

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 4.

Theo nội dung chương trình, Quân A.P và Lê Khanh đã có 14 năm gắn bó. Đây cũng là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm trên "Running Man Vietnam". Trong tập này, Lê Khanh không chỉ xuất hiện với vai trò “cô dâu” mà còn trực tiếp tham gia các thử thách cùng dàn cast. Trong trang phục cưới, hai người cùng bước lên lễ đường. Khoảnh khắc đẹp khiến Trấn Thành và Anh Tú rơi nước mắt.

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 5.

Chuyện tình cảm của Quân A.P và bạn gái Lê Khanh đã trở thành chủ đề được quan tâm từ lâu của người hâm mộ. Hồi tháng 7/2026, cộng đồng mạng phát hiện Quân A.P và Lê Khanh check in tại Ý vào cùng thời điểm. Quân A.P gây sốt mạng xã hội khi lỡ đăng hình ảnh cưới chụp tại Ý. Bức ảnh này chỉ xuất hiện vài phút, sau đó được chính chủ vội vàng xoá đi.

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 6.

Cách đây không lâu, Quân A.P khiến cư dân mạng xôn xao khi có phát ngôn úp mở liên quan đến chuyện tổ chức đám cưới với bà xã Lê Khanh. Khi được hỏi thẳng về chuyện kết hôn: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?" thì Quân A.P không né tránh mà mỉm cười đáp lại: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu - Ảnh 7.

Những người theo dõi Quân A.P và Lê Khanh đều biết họ là 1 đôi. Quân A.P và Lê Khanh sinh năm 1997, cùng là học sinh ở trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. 

(Ảnh: FB nhân vật, Internet)

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