'Đám cưới' xúc động giữa Quân A.P và Lê Khanh sau 14 năm yêu nhau
GĐXH - "Đám cưới" được tổ chức với không gian lộng lẫy, ngập hoa tươi cho cặp Quân A.P - Lê Khanh trong tiếng nhạc chúc phúc của nhóm nhạc Uprize.
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