Giọng ca mang quân hàm Đại úy gây chú ý tại Sao Mai 2026

Sau 4 liveshow vòng loại trực tiếp, Sao Mai 2026 đã xác định được 8 thí sinh tiếp tục tranh tài ở những vòng tiếp theo. Trong số đó, Nguyễn Xuân Dũng là gương mặt thu hút sự chú ý khi liên tục nhận được những nhận xét tích cực từ hội đồng giám khảo.

Ít ai biết rằng, đây là lần thứ hai nam ca sĩ thử sức tại sân chơi âm nhạc này. Trước đó, năm 2022, anh từng tham gia Sao Mai nhưng chỉ dừng chân ở vòng chung kết khu vực phía Nam.

Trở lại Sao Mai với một tâm thế khác

Xuân Dũng được đánh giá là thí sinh nổi bật tại Sao Mai 2026

Trở lại Sao Mai sau 4 năm, Xuân Dũng cho biết, anh đã có thêm nhiều trải nghiệm, cả trong công việc lẫn quá trình rèn luyện chuyên môn.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là quân nhân công tác tại Nhà văn hóa Quân đoàn 34, Nguyễn Xuân Dũng sớm có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc. Tuy nhiên, để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, anh vẫn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc và không ngừng trau dồi kỹ năng thanh nhạc.

Năm 2017, Nguyễn Xuân Dũng quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi đăng ký dự thi và trúng tuyển ngành Thanh nhạc, (hệ quân sự của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Đây cũng là bước ngoặt giúp anh được đào tạo bài bản, từng bước hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc và định hình phong cách âm nhạc riêng.

Từ cuối năm 2021 đến nay, Xuân Dũng công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7. Anh thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong đó có nhiều chương trình chính luận.

Nhìn lại những ngày đầu bước chân vào nghề, nam ca sĩ thừa nhận, giọng hát của anh trước đây còn nhiều hạn chế, chưa có được sự ổn định và kỹ thuật như hiện tại.

"Ngày mới vào đoàn văn công, giọng hát của tôi chưa đẹp như bây giờ. May mắn là tôi được Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi chỉ dạy, rèn giũa, cũng như được học hỏi thêm các anh chị đi trước của đoàn văn công, giọng hát của tôi đã tốt hơn lên mỗi ngày", Xuân Dũng chia sẻ.

Nguyễn Xuân Dũng hiện đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7

Theo Nguyễn Xuân Dũng, NSƯT Vũ Thắng Lợi là người có ảnh hưởng lớn đến hành trình âm nhạc của anh. Trước khi được đào tạo chuyên sâu, Xuân Dũng vốn yêu thích dòng nhạc nhẹ. Tuy nhiên, trong quá trình học tập tại trường và được NSƯT Vũ Thắng Lợi trực tiếp hướng dẫn, anh dần khám phá sức hấp dẫn của âm nhạc thính phòng, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê với dòng nhạc này.

"Tôi từng rất mê nhạc nhẹ nhưng từ khi học với thầy Thắng Lợi, tôi bắt đầu yêu âm nhạc hàn lâm. Tôi cũng mong muốn thể hiện những tác phẩm thính phòng theo cách mới mẻ, gần gũi hơn với người trẻ", anh nói.

Hiện tại, Xuân Dũng muốn tiếp tục theo đuổi định hướng âm nhạc mà người thầy đã truyền cảm hứng: làm mới những tác phẩm quen thuộc bằng tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được những giá trị vốn có.

Với anh, việc đưa âm nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả trẻ không chỉ nằm ở cách lựa chọn bài hát mà còn ở phương pháp thể hiện, xử lý tác phẩm và truyền tải cảm xúc.

Xuân Dũng hát "thấp thoáng bóng dáng của Tùng Dương"

Trong hành trình tại Sao Mai 2026, Nguyễn Xuân Dũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ chất giọng vang, ấm, giàu nội lực cùng khả năng xử lý những quãng giọng rộng. Đáng chú ý, qua các phần thi, nhiều khán giả nhận xét giọng hát của anh "thấp thoáng bóng dáng của Tùng Dương".

Trước sự so sánh này, Xuân Dũng bày tỏ niềm vui nhưng cho biết, bản thân không dám đặt mình ngang hàng với đàn anh.

"Được khán giả liên tưởng đến một nghệ sĩ có vị trí trong nghề như anh Tùng Dương là niềm vui và sự tự hào đối với tôi. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân mỗi ngày", nam ca sĩ nói.

Theo Xuân Dũng, mỗi nghệ sĩ cần có quá trình tích lũy và tìm kiếm bản sắc riêng. Vì vậy, những lời khen hay sự so sánh từ khán giả là nguồn động viên, đồng thời nhắc nhở anh phải nghiêm túc hơn với con đường đã chọn.

Một trong những phần thi để lại nhiều cảm xúc với Xuân Dũng là tiết mục Lời nói dối của cha tại liveshow 3. Sau phần trình diễn, anh nhận được những đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Tuy nhiên, bản thân nam ca sĩ lại chưa thực sự hài lòng.

Xuân Dũng bày tỏ, những ca khúc viết về gia đình, đặc biệt là cha mẹ, luôn khiến anh dễ xúc động. Khi thể hiện Lời nói dối của cha, dù đã cố gắng kiểm soát cảm xúc, anh vẫn có những khoảnh khắc chưa giữ được sự ổn định như mong muốn.

"Cứ hát về gia đình, cha mẹ là tôi lại xúc động. Tôi đã cố gắng kìm nén nhưng cảm xúc bên trong quá nhiều khiến phần thể hiện có lúc chênh vênh. Khi ấy, tôi nhìn xuống ban giám khảo và thấy anh Hải Phong liên tục đưa hai tay từ trên xuống như nhắc mình bình tĩnh lại. Tôi thực sự rất biết ơn và cảm kích", anh kể.

Xuân Dũng thể hiện "Lời nói dối của cha" ở Liveshow 3 vòng Chung kết Sao Mai 2026

Đến liveshow 4, Xuân Dũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả nhưng anh thừa nhận, "phần thi chưa đạt được như kỳ vọng". Theo nam ca sĩ, sức khỏe không tốt trong ngày biểu diễn đã phần nào ảnh hưởng đến khả năng thể hiện tác phẩm.

Anh cũng tiết lộ, trước khi bước vào vòng chung kết Sao Mai 2026, bản thân vừa trải qua một ca phẫu thuật ở tay. "Dẫu vậy, tôi luôn cố gắng giữ tinh thần ổn định, tập trung cho từng tiết mục thay vì để những khó khăn bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý", nam ca sĩ bày tỏ.

Trân trọng cơ hội học hỏi tại Sao Mai 2026

Với Nguyễn Xuân Dũng, việc đi sâu vào các vòng thi của Sao Mai 2026 không đơn thuần là thành tích sau lần trở lại. Nam ca sĩ xem đây là cơ hội để nhìn nhận rõ hơn năng lực bản thân, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm từ những người làm nghề.

Xuân Dũng được ban giám khảo đánh giá cao qua các đêm thi.

Anh cho biết, điều đáng quý nhất khi tham gia chương trình là được làm việc với các cố vấn chuyên môn, giám đốc âm nhạc và tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

"Được đi tiếp, tôi rất vui vì có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng điều đặc biệt hơn là được các thầy cô, cố vấn và những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm chỉ dạy. Đó là cơ hội học hỏi rất quý giá mà không phải lúc nào, ở bất cứ trường lớp nào mình cũng có được", Xuân Dũng bày tỏ.

Trước khi tham gia Sao Mai 2026, nam ca sĩ từng giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc và góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận.

Anh cũng bày tỏ sự cảm kích khi được Đoàn Văn công tạo điều kiện hết mức để tham gia chương trình Sao Mai một cách trọn vẹn nhất.

Ảnh, clip: NVCC