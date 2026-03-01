Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi lo

Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thời GĐXH - Nghệ sĩ Vũ Quang khiến nhiều người xót xa khi tuổi xế chiều không thể đi lại, sống cô độc trong tịnh xá.

NSND Hùng Minh là một gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương Nam Bộ, được biết đến rộng rãi qua những vai kép độc và kép mùi có chiều sâu tâm lý tại các đoàn hát danh tiếng như Thanh Minh - Thanh Nga.

Đi qua thời kỳ hoàng kim của sân khấu, những năm gần đây, NSND Hùng Minh và vợ là nghệ sĩ hát tuồng Hoa Lan (con gái của cố soạn giả Nguyễn Huỳnh) sống trong căn nhà hơn 20m2 ở quận Gò Vấp. Sau lần đột quỵ năm 2018, sức khỏe của ông xuống dốc, cộng thêm nhiều bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch, thoái hóa khớp gối, giãn tĩnh mạch... Mỗi lần đi lại, một tay Hùng Minh nhờ vợ dìu, tay còn lại lẩy bẩy chống gậy.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung khiến nhiều người quan tâm khi chia sẻ thăm nhà NSND Hùng Minh chúc Tết. Trong video đăng tải, "kép độc" một thời ngậm ngùi chia sẻ về tình hình khó khăn hiện tại của ông ở tuổi 87: "Tôi đang vô cùng lo lắng. Suốt 70 năm qua tôi đi hát đều ở nhà thuê nhà mướn, chưa bao giờ có được cái nhà của mình".

NSND Hùng Minh nhận giải Thanh Tâm năm 1959.

Ảnh kỷ niệm cuộc đời nghệ thuật của NSND Hùng Minh.

Ông kể: "Thời còn trẻ, tôi cũng có tiền mua nhà, nhưng không mua vì nghĩ mình nay đây mai đó đi hát khắp nơi, mua cũng không ở. Tới ngày tôi ít đi hát lại, cần nơi ở cố định, cần căn nhà để ở thì lại hết điều kiện, không còn tiền mua nhà nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn đang ở nhà thuê.

Nhưng bây giờ tôi không còn tiền thuê nhà nữa, cả hai vợ chồng đều già, đi làm khó khăn, không đủ kinh tế để thuê nhà. Tôi đang lo lắng vô cùng, không biết sắp tới sẽ lấy tiền ở đâu ra để trả tiền nhà. Có thể tôi sẽ không có nhà ở. Vợ chồng tôi chưa biết sẽ ở đâu".

NSND Hùng Minh cũng cho biết, bản thân ông được sắp xếp một suất để vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Thị Nghè TP.HCM. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ từ chối vì ông vẫn lo lắng cho vợ, nếu ông vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ thì vợ ông sẽ không biết ở đâu.

Vợ chồng NSND Hùng Minh trong buổi gặp gỡ nhóm Ngũ long du ký.

Ông cho biết, trước đó vẫn có mạnh thường quân giúp tiền nhà trọ nhưng sắp tới khả năng cao sẽ không còn nữa. "Tôi cũng được Nhà nước quan tâm, cho tôi vào viện dưỡng lão ở, lo cho tôi hết. Nhưng tôi không dám nhận vì có mình tôi vào vì tôi vào thì vợ con tôi ở đâu. Vợ tôi ở ngoài cũng không đi làm, không có công việc gì, rồi tiền đâu bà ấy mướn nhà trọ. Tôi lo cho bà ấy không cũng chết sớm rồi. Thế là vợ chồng tôi mới ở đây chứ không phải tôi ỷ y rằng có người giúp tiền trọ thì cứ ở đây".

"Thực ra tiền trọ 5-6 triệu một tháng với chúng tôi là số tiền lớn nhưng với người ta lại là khoản tiền nhỏ khi họ làm ăn được. Tuy nhiên, bây giờ kinh tế khó khăn họ không làm ăn được thì đó lại thành số tiền lớn, chúng tôi phải chấp nhận nếu họ không hỗ trợ được tiền nhà nữa.

Tôi vẫn cầu mong cho vợ chồng họ làm ăn được. Dù sao họ cũng quá tốt rồi. Tôi đội ơn vợ chồng họ đến tận cuối cuộc đời tôi nằm xuống. Làm gì có ai tốt như họ, giúp tôi tới 4, 5 năm trời. Nói tới là tôi chịu không nổi", NSND Hùng Minh thật thà chia sẻ.

NSND Hùng Minh ở tuổi 87.

NSND Hùng Minh (sinh năm 1939) từng nổi danh với vai kép chánh - Kiều Mộng Long trong vở "Người vợ không bao giờ cưới" và hàng loạt tác phẩm: Ngã ba đường hạnh phúc, Tiếng thét giữa điện vàng, Nắm cơm chan máu, Lòng người mặt thú, Gió hú đồi ma, Phương Dung ca kỹ... Dù hóa thân nhiều dạng nhân vật, trong đó kép độc là kiểu vai ông tâm đắc.

Trong những năm tháng thăng hoa của sự nghiệp, vợ chồng nghệ sĩ Hùng Minh ở nhà tập thể dành cho các nghệ sĩ có quá trình làm việc trong đoàn hát Phước Chung. Sau đó, cả hai quyết định thành lập gánh hát Thanh Hương - Hùng Minh nhưng không lâu sau nghệ sĩ Thanh Hương qua đời vì sinh khó. Sau này, ông đi bước nữa với nghệ sĩ hát tuồng Hoa Lan - con gái của cố soạn giả Nguyễn Huỳnh.

NSND Hùng Minh cũng từng bày tỏ rằng "phúc ba đời" mới có được vợ như Hoa Lan. Bởi sau khi vợ đầu qua đời, nhiều năm liền, ông sống khép kín, Hoa Lan là người khiến ông dần mở lòng. Kém ông 20 tuổi, bà quyết đoán, mạnh mẽ, còn ông nhẹ nhàng, hòa nhã. Đôi nghệ sĩ gắn kết bằng sự bù trừ, khỏa lấp những thiếu sót cho nhau.

Nghệ sĩ Hùng Minh cũng tâm sự, ở tuổi U90 thỉnh thoảng được mời diễn, đóng phim dù trí nhớ hạn chế nhưng ông vẫn nhận lời để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, bà có thêm "nghề tay trái" là nhắc thoại tại sân khấu kịch Idecaf.