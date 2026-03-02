Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.

Sau 6-7 năm gần như vắng bóng khỏi màn ảnh, diễn viên Quách Ngọc Ngoan trở lại với loạt dự án điện ảnh và truyền hình, trong đó có "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu" và mới nhất là vai ông Thiên trong "Báu vật trời cho". Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, anh chia sẻ về quãng thời gian ẩn mình, áp lực tài chính, động lực từ các con và lựa chọn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp thay vì yêu đương ở thời điểm hiện tại.

Quách Ngọc Ngoan: "Tôi chưa bao giờ mất lửa với điện ảnh"

Sau nhiều năm ngưng hoạt động, điều gì khiến Quách Ngọc Ngoan quyết định quay trở lại?

- Tôi chưa bao giờ mất đi cái lửa với điện ảnh. Đam mê ấy vẫn luôn ở trong tôi, chỉ là có những giai đoạn trong cuộc sống mình cần dừng lại đúng lúc. Khi chưa đủ năng lượng tích cực thì nên lùi lại để nhìn nhận và tái tạo bản thân. Và khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, tôi quay trở lại với tâm thế nghiêm túc hơn, chỉn chu hơn và đặc biệt là với một sự tri ân dành cho khán giả.

Vai chính trong phim Trái tim què quặt của đạo diễn Quốc Công là bước khởi đầu cho hành trình tái xuất. Sau đó là "Thiên đường máu" và gần đây nhất là vai ông Thiên trong "Báu vật trời cho", tôi hạnh phúc khi sau ngần ấy năm, khán giả vẫn dành cho mình tình yêu thương rất lớn. Điều đó chính là động lực để tôi không cho phép bản thân hời hợt với nghề thêm lần nào nữa.

Quách Ngọc Ngoan trong cảnh đối diễn đầu phim "Báu vật trời cho".

Trở lại trong bối cảnh thị trường thay đổi mạnh mẽ, anh có cảm thấy áp lực trước thế hệ diễn viên trẻ?

- Tôi không bao giờ nghĩ mình phải cạnh tranh với ai. Mỗi người đều có màu sắc riêng và thế mạnh riêng. Hiện nay có rất nhiều diễn viên nam trẻ, đẹp, tài năng và chuyên nghiệp – đó là tín hiệu tốt cho điện ảnh Việt Nam. Thị trường phát triển, nhiều dự án được bấm máy đồng nghĩa với việc cơ hội dành cho diễn viên cũng rộng mở hơn.

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là quy mô thị trường và tốc độ sản xuất. Còn môi trường làm việc trong các đoàn phim thì vẫn vậy – chuyên nghiệp, kỷ luật và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tôi chỉ cần đến phim trường với tất cả đam mê và nỗ lực để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật của mình.

Quách Ngọc Ngoan: "Không ai cứu mình tốt hơn chính mình"

Anh từng nói có thời điểm cảm thấy mình là một người đàn ông thất bại. Bây giờ nhìn lại, anh còn nghĩ vậy không?

- Ở mỗi giai đoạn, con người đều có những biến cố và thăng trầm. Tôi không còn nhìn mình bằng hai chữ "thất bại" nữa. Điều quan trọng là sau tất cả, mình có đứng dậy hay không. Tôi chọn cách đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Tôi không phủ nhận đã từng có áp lực tài chính và những rắc rối riêng, nhưng điều giúp tôi không buông xuôi chính là ý chí. Tôi luôn tin không ai cứu mình tốt hơn chính mình. Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, có các con và có khán giả. Nghĩ đến họ, tôi không cho phép mình gục ngã quá lâu.

Nam diễn viên quê Cà Mau không tự ti khi quay trở lại diễn cùng dàn cast trẻ.

Sau những biến cố, những vấp váp, anh trở lại công việc và nhận được yêu thương từ khán giả, còn các con phản ứng thế nào khi thấy bố quay lại đóng phim?

- Các con vẫn còn nhỏ, nhưng tôi thấy các bé vui khi biết bố đang làm việc nghiêm túc và mạnh mẽ trở lại. Với tôi, tình thương dành cho con là vô bờ. Đó là động lực rất lớn để tôi phấn đấu hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Mỗi khi ra Hà Nội, việc đầu tiên tôi làm là đến thăm con. Dù sống xa nhau, tôi và mẹ các bé vẫn giữ liên lạc thường xuyên để trao đổi những điều tốt nhất cho con. Giữ được mối quan hệ văn minh với người cũ không phải điều quá khó, nếu cả hai đều đặt lợi ích của con cái lên trên hết.

Quách Ngọc Ngoan cảm thấy hạnh phúc vì được các con thấu hiểu.

Là một nghệ sĩ có "máu mặt" trong làng phim ảnh, Quách Ngọc Ngoan có định hướng các con theo nghệ thuật?

- Tôi không áp đặt. Các con sẽ phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ khác. Nếu sau này các con yêu nghệ thuật, tôi sẽ ủng hộ. Còn hiện tại, điều quan trọng nhất là các bé có tuổi thơ trọn vẹn.

Quách Ngọc Ngoan: Chọn độc thân để tập trung cho sự nghiệp

Đã trải qua tình trường sóng gió, ở tuổi trung niên, anh nhìn nhận tình yêu thế nào?

- Tình yêu ở độ tuổi nào cũng đẹp nếu hai người thật sự tìm thấy "chân lý" của nhau. Tôi vẫn tin vào tình yêu đích thực. Xã hội bây giờ cởi mở hơn, tình yêu không chỉ giới hạn ở nam và nữ, mà còn là sự gắn kết thiêng liêng giữa những người thật lòng với nhau.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi là công việc. Tôi chưa đặt ra tiêu chí cụ thể cho một mối quan hệ mới. Tình yêu là cảm xúc tự nhiên, đến bất ngờ, mình không thể gượng ép hay lên kế hoạch. Khi nào đủ duyên, mọi thứ sẽ xảy ra.

Hiện tại, anh có khi nào cảm thấy cô đơn?

- Ai độc thân cũng sẽ có lúc cô đơn. Nhưng tôi nghĩ cô đơn hay không còn phụ thuộc vào cách mình đối diện. Một ngày của tôi khá bận rộn: buổi sáng cà phê, sau đó làm việc, rồi dành 1-2 tiếng cho thể thao. Khi mình có mục tiêu rõ ràng, cảm giác trống trải cũng vơi đi nhiều.

Nam diễn viên hiện tại chọn sống độc thân để tập trung cho sự nghiệp và những thú vui của mình.

Vậy sau những đổ vỡ, Quách Ngọc Ngoan rút ra bài học gì?

- Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ, nhưng điều quan trọng là luôn trân trọng và biết ơn những người từng đi qua cuộc đời mình. Dù không còn đồng hành, chúng ta vẫn nên dành cho nhau sự tôn trọng.

Nếu có cơ hội yêu và kết hôn lần nữa, Quách Ngọc Ngoan sẽ thay đổi điều gì?

- Tôi không dám nói trước. Chỉ mong nếu điều đó xảy ra, cả hai có thể tạo ra một mối quan hệ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Quách Ngọc Ngoan bày tỏ sự biết ơn đến khán giả dành cho mình. Clip: Đỗ Quyên

Vậy khi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi, anh định nghĩa thế nào về hạnh phúc và bình yên?

- Tôi nghĩ rất khó để định nghĩa chính xác. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng. Với tôi lúc này, hạnh phúc đơn giản là được làm nghề bằng tất cả đam mê, được khán giả yêu thương và các con khỏe mạnh, vui vẻ.

Sau những biến cố và khoảng lặng dài, tôi trở lại màn ảnh với tâm thế của một người đàn ông từng trải – không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và quyết liệt. Với anh, thành công không còn là hào quang nhất thời mà là hành trình nghiêm túc với nghề, là sự trưởng thành sau đổ vỡ và là nỗ lực không ngừng để xứng đáng với tình yêu của khán giả.

Cảm ơn Quách Ngọc Ngoan về cuộc trò chuyện này!