Con gái MC Phan Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 7 năm giờ ra sao?

Chủ nhật, 19:00 01/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Con gái MC Phan Anh - Hoàng Dương Bảo Anh (Bo) - gây chú ý ở tuổi 20, thừa hưởng chiều cao cùng nhiều nét nổi trội từ bố, phong thái tự tin.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 1.
Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 2.

Cách đây không lâu, MC Phan Anh thu hút sự quan tâm khi đưa  con gái Hoàng Dương Bảo Anh (tên thân mật là Bo) tham dự một sự kiện điện ảnh. Đây là lần hiếm hoi Bảo Anh tham dự sự kiện cùng bố kể từ khi bước sang tuổi trưởng thành.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 3.

Ở tuổi 20, ái nữ nhà Phan Anh gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú. Nhiều người nhận xét Bảo Anh sở hữu chiều cao nổi bật cùng những đường nét khá giống bố.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 4.

Cô được nhiều khán giả biết tới khi cùng Phan Anh tham gia chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế năm 2014. Năm 13 tuổi, Bảo Anh được bố mẹ cho đi du học ở New Zealand, sau đó cô sang Australia tiếp tục việc học.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 5.

Lần xuất hiện mới đây, MC Phan Anh cho biết con gái tranh thủ kỳ nghỉ để về Việt Nam đón Tết cùng gia đình. Anh đưa con tới dự buổi công chiếu phim như một cách để hai bố con có thêm thời gian bên nhau.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 6.

MC Phan Anh và gia đình thường sang thăm con gái khi rảnh. Ngược lại, vào những ngày lễ Tết, Bảo Anh cũng về chơi với bố mẹ. Tuy nhiên trên trang cá nhân, Phan Anh hạn chế chia sẻ hình ảnh của con gái để giữ sự riêng tư cho con khi bước vào tuổi trưởng thành.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 7.

Cách đây 2 năm, con gái Phan Anh từng xuất hiện trong video giới thiệu của một trung tâm tiếng Anh và gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng giao tiếp lưu loát. Trong đoạn chia sẻ, cô thoải mái nói về kinh nghiệm ôn luyện, cách phân bổ thời gian khi bước vào kỳ thi. Bảo Anh tiết lộ cô đạt 8.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 8.

Bảo Anh cũng năng khiếu và đam mê đặc biệt với thời trang, du lịch và nhiếp ảnh. Những bức hình của Bảo Anh thường được cô chụp bằng máy phim. Cô còn lập một tài khoản riêng chuyên chia sẻ những khung hình nghệ thuật mà cô bấm máy được.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 9.

Phan Anh từng hài hước gọi con gái là “em gái” và bày tỏ mong muốn con tập trung học hành, chưa vội nghĩ đến chuyện tình cảm.

Con gái MC Phan Anh 20 tuổi: Hành trình du học và đam mê nghệ thuật - Ảnh 10.

Trong nhiều chia sẻ, nam MC cho biết luôn đồng hành cùng con trong suốt hành trình trưởng thành và xem con gái như món quà đặc biệt, tiếp thêm động lực cho mình trong công việc và cuộc sống.

 

Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

