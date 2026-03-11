Hà Nội: Ấn định ngày 'khai tử' các bãi phế liệu lấn chiếm 4,3ha đất nông nghiệp
GĐXH - Liên quan đến sự việc 4,3ha đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) ngang nhiên bị lấn chiếm "biến" thành những bãi phế thải, rác thải khổng lồ, UBND phường Đại Mỗ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tại khu đất thuộc khu vực Đằng Xung – Dộc Khoai, đồng thời ấn định thời điểm cưỡng chế.
Theo báo cáo của UBND phường Đại Mỗ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về các vi phạm sử dụng đất nông nghiệp khu vực Đằng Xung - Dộc Khoai, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ quản lý đất đai và xác minh toàn diện các nội dung được phản ánh.
Qua kiểm tra cho thấy, khu đất có diện tích khoảng 4,3 ha, nằm giáp Đại lộ Thăng Long, trước đây thuộc địa giới xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (cũ), nay thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.
Theo báo cáo của UBND phường, trong các giai đoạn trước đây, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhằm khắc phục tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích tại khu vực này.
Từ ngày 20–24/3/2025, UBND phường và Công an phường Mễ Trì thành lập các tổ công tác triển khai chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự tháo dỡ công trình, di dời tài sản khỏi khu đất. Đến ngày 25/3/2025, phần lớn lều lán, nhà tạm đã được tháo dỡ, khoảng 90% container được di dời; các bãi tập kết sắt vụn, vật liệu xây dựng cam kết hoàn tất việc di chuyển trước ngày 10/4/2025.
Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành đầy đủ nên việc xử lý chưa thể dứt điểm. UBND quận Nam Từ Liêm sau đó đã có Văn bản số 874/UBND-KTHTĐT ngày 27/3/2025 báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.
Sau ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Đại Mỗ tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ vi phạm. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, phường đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ công trình, di dời tài sản.
Đồng thời, trong các tháng 10–11/2025, phường dựng hàng rào tôn, lắp biển cảnh báo quanh khu đất để ngăn tái lấn chiếm. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ để phá hàng rào và tập kết phế liệu, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.
Lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ cho biết, phường luôn quán triệt và tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong xử lý các vi phạm tại khu vực này.
Hiện nay, phường tiếp tục thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, đồng thời ban hành các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. UBND phường kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.
Theo kế hoạch, đến ngày 17/3/2026, các tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn không tự di chuyển tài sản hoặc tháo dỡ công trình vi phạm, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.
Song song với đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý hiện trạng khu đất như đào hào xung quanh, dựng lại hàng rào tôn, kiểm soát các lối ra vào và bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm.
UBND phường Đại Mỗ cũng khẳng định quan điểm kiên quyết không để phát sinh tình trạng tập kết phế liệu, phế thải và sử dụng đất sai mục đích tại khu vực này trong thời gian tới. Bên cạnh các giải pháp quản lý tại chỗ, UBND phường cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan sớm triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Video phế thải xây dựng chất thành "núi" trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long:
Phế thải xây dựng chất thành "núi" trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long.
