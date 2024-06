Con nghiện nhiều tiền án, tàng trữ ma túy cùng 2 khẩu súng

1 giờ trước

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với: Trần Thanh Tâm (SN 1987), Nguyễn Đào Nguyễn (SN 1985), Nguyễn Anh Phi (SN 2003), Bùi Minh Đoàn (SN 2004, cùng trú TP Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.