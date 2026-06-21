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Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ

Chủ nhật, 15:24 21/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh lần đầu công khai con gái riêng tại đám cưới ở Hà Nội. Nam cầu thủ tuyên bố: “Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con”.

Mới đây, tiệc cưới tại Hà Nội của cầu thủ Văn Thanh và vợ - Trần Bích Hạnh tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi sức hút từ cặp đôi và quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng bóng đá.

Đặc biệt hơn trong ngày trọng đại này, con gái riêng của Bích Hạnh lần đầu được công khai. Cô bé diện váy trắng xinh xắn, xuất hiện với vai trò mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho cô dâu và chú rể. 

Văn Thanh chủ động giới thiệu bé gái trước toàn thể quan khách và nhắn gửi xúc động: "Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé". Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, xen lẫn xúc động vì những chia sẻ tình cảm mà Văn Thanh dành cho con riêng của vợ.

Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ - Ảnh 1.
Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ - Ảnh 2.

Văn Thanh - Bích Hạnh và con gái riêng có khoảnh khắc xúc động tại đám cưới ở Hà Nội.

Sau đám cưới, Bích Hạnh cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về khoảnh khắc đặc biệt này. Theo đó, vợ Văn Thanh bày tỏ cô đã rất vui và hồi hộp khi quyết định để con gái xuất hiện. Trước đó, dù nhiều lần năn nỉ nhưng con gái của Bích Hạnh chưa thực muốn mẹ đăng tải hình ảnh bản thân lên MXH. Dẫu vậy, Bích Hạnh cho hay cô cảm thấy hạnh phúc vì khoảnh khắc đặc biệt nhất có sự chứng kiến, ủng hộ của con gái.

"Mẹ đây Bông ơi....! Trước ngày cưới, mẹ lo mất ăn mất ngủ, mẹ nghĩ liệu vậy có ổn cho con không, tới mức mà, cả hình ảnh con trên lễ đường cũng vào trong giấc mơ của mẹ. Mẹ lo em bé của mẹ đọc những thứ tiêu cực lại buồn. Nhưng Bông này, mình cứ vui vẻ hạnh phúc với đúng độ tuổi con nhé, bởi vì cuộc sống là 1 lăng kính muôn màu, trưởng thành là mình phải trải qua cả những gam màu rực rỡ niềm vui lẫn những màu trầm buồn nữa con ạ.

Nếu như cuộc sống ngoài kia làm những thành viên trong gia đình mình "đau" thì nhà là nơi để chúng mình thương nhau mà... đúng không con?... Dù mọi thứ trên thế giới có không hoàn hảo, nhưng tình yêu ba mẹ dành cho con luôn tròn đầy, con nhé!", Bích Hạnh viết cho con gái.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến gia đình vợ chồng cầu thủ. Không ít người bày tỏ đã rất nghẹn ngào khi đọc những chia sẻ của cô nàng lẫn bài phát biểu của Văn Thanh trong tiệc cưới dành cho con gái.

Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ - Ảnh 3.

Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và cuộc sống thường ngày nhưng khá kín tiếng về đời tư.

Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ - Ảnh 4.

Cũng trong tháng 4, Văn Thanh khiến nhiều người bất ngờ khi thực hiện màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển dành cho bạn gái. Trước hôn lễ tại Hà Nội, cặp đôi đã tổ chức đám cưới ở quê cô dâu tại Ninh Bình vào ngày 12/5, trong khi lễ dạm ngõ diễn ra từ cuối tháng 2.

Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Bích Hạnh đã có con riêng, song người đẹp chưa từng lên tiếng về những thông tin này. Cô lựa chọn giữ kín cuộc sống cá nhân, đợi đến thời điểm thích hợp mới công khai với người hâm mộ.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, được nhiều người biết đến với hình ảnh hot gymer và hiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, kinh doanh. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô từng học chuyên Sinh tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ), sau đó theo học ngành Y.

Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và cuộc sống thường ngày nhưng khá kín tiếng về đời tư.

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