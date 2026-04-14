Tuyển thủ Vũ Văn Thanh cầu hôn bạn gái, chính thức gia nhập hội ‘chỉ có em trong đời’
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, tuyển thủ Vũ Văn Thanh gây sốt cõi mạng khi đăng tải loạt ảnh cực phẩm ghi lại khoảnh khắc cầu hôn bạn gái.
"Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại", Vũ Văn Thanh chia sẻ.
Theo hình ảnh được chia sẻ, buổi lễ cầu hôn được diễn ra riêng tư trên một bãi biển biệt lập với không gian lung linh. Văn Thanh lịch lãm, quỳ gối trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái Trần Bích Hạnh trong không gian lãng mạn. Một chiếc lều trắng được trang hoàng bằng ánh đèn vàng ấm áp nằm trong một hình trái tim khổng lồ, xung quanh là nến và hoa hồng đỏ rực rỡ trải dọc lối đi.
Khi Bích Hạnh gật đầu nhận lời cầu hôn, pháo hoa đã được bắn rực rỡ trên bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh visual đỉnh cao không khác gì những thước phim điện ảnh. Nhìn vào loạt ảnh, netizen dành nhiều lời chúc mừng và xuýt xoa trước sự đầu tư của nam cầu thủ dành cho bạn gái.
Được biết, Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh hẹn hò kín tiếng trong 2 năm. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào sinh nhật của Văn Thanh năm ngoái.
Sau 3 năm yêu đương, cả hai cuối cùng cũng có "happy ending" cho riêng mình, nối tiếp chuỗi đám cưới cổ tích rộn ràng của dàn sao U23 Thường Châu năm nào như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh...
Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, trưởng thành tại CLB Hoàng Anh Gia Lai, là hậu vệ cánh hay bậc nhất V-League và đội tuyển Việt Nam với khả năng công thủ toàn diện. Anh đã có đủ danh hiệu cao quý như vô địch V-League, vô địch AFF/ASEAN Cup.
Khi ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, Văn Thanh gặp chấn thương, phẫu thuật cổ chân từ tháng 9/2025 và đang chưa rõ ngày trở lại.
Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, quê Ninh Bình (Nam Định cũ), có gia thế rất "khủng". Bích Hạnh được nhận xét là cô gái xinh đẹp, có gu thời trang ấn tượng, còn từng gây sốt với hành trình "lột xác" ngoạn mục trong phòng gym.
Tái phạm ngôn từ phản cảm, chế tài nào đủ sức 'răn đe' Rapper B Ray?Thế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - Từng bị cơ quan chức năng "tuýt còi" vì những ca từ dung tục, thế nhưng rapper B Ray vẫn tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ khi có những phát ngôn mang tính hạ thấp phụ nữ. Đã đến lúc cần có những chế tài mạnh tay hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc "nhắc nhở" hay "gỡ bỏ sản phẩm".
'Con gái' Lê Phương gây chú ýGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Lê Huỳnh Bảo Ngọc đang nhận nhiều quan tâm, tò mò từ khán giả sau vai Tú - con gái Lê Phương trong phim "Bóng ma hạnh phúc".
Hai con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không làm nghề của bốGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSND Trung Anh trong cuộc sống luôn tôn trọng đam mê của hai con, nam nghệ sĩ gạo cội cho biết: "Mừng vì con có được niềm yêu thích để theo đuổi".
10 năm hôn nhân của nữ diễn viên VFC và ông xã quê Đồng ThápGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm hôn nhân. Dù có sóng gió, tin đồn rạn nứt nhưng cặp đôi nổi tiếng vẫn giữ gìn tình yêu và sự nghiệp.
Bất an vì thấy bạn trai cũ đang trong vòng tay cô gái trẻ đẹpXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Đoạn video cho thấy Quân được cô gái trẻ đẹp bên cạnh, chăm sóc khiến Thương cảm thấy buồn.
Con gái lai của Đoan Trang tuổi 13 sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật, thông thạo 3 thứ tiếngGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 13, con gái Đoan Trang không chỉ sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật mà còn thông thạo 3 thứ tiếng. Ở nhà, cô bé còn là "thông dịch viên nhí" cho bà ngoại và bố người Thụy Điển.
Bất ngờ trước nguyên nhân thường xuyên bị hàng xóm gây sựXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Dì Tính đã kể cho Mai nghe về lý do thực sự khiến mối bất hòa với nhà hàng xóm.
Chân dung người đẹp 31 tuổi thi Miss Supranational tại Ba LanGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mai Ngô - Á hậu Miss Grand Vietnam gây chú ý khi dự thi Miss Supranational 2026 ở tuổi 31. Đây là cuộc thi nhan sắc thứ 5 người đẹp này tham gia.
Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ýGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Bé Gạo - con gái 8 tháng tuổi nhà Ngô Thanh Vân, lần đầu nói "mama", học nhạc cụ dân tộc khiến fan thích thú.
Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ýGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường khi tham gia phim "Một thời ta đã yêu", anh muốn "lột xác" ở dạng nhân vật có tính cách khác mình ngoài đời, tuy nhiên đạo diễn phim thuyết phục anh "hãy cứ là mình".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêuGiải trí
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây sốt MXH bởi diện mạo lớn phổng phao, đáng yêu. Trên trang cá nhân của mẹ, 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.