Tuyển thủ Vũ Văn Thanh cầu hôn bạn gái, chính thức gia nhập hội ‘chỉ có em trong đời’

Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, trên trang cá nhân tuyển thủ Vũ Văn Thanh gây sốt cõi mạng khi đăng tải loạt ảnh cực phẩm ghi lại khoảnh khắc cầu hôn bạn gái.

"Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại", Vũ Văn Thanh chia sẻ.

Vũ Văn Thanh và bạn gái Bích Hạnh.

Theo hình ảnh được chia sẻ, buổi lễ cầu hôn được diễn ra riêng tư trên một bãi biển biệt lập với không gian lung linh. Văn Thanh lịch lãm, quỳ gối trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái Trần Bích Hạnh trong không gian lãng mạn. Một chiếc lều trắng được trang hoàng bằng ánh đèn vàng ấm áp nằm trong một hình trái tim khổng lồ, xung quanh là nến và hoa hồng đỏ rực rỡ trải dọc lối đi.

Khi Bích Hạnh gật đầu nhận lời cầu hôn, pháo hoa đã được bắn rực rỡ trên bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh visual đỉnh cao không khác gì những thước phim điện ảnh. Nhìn vào loạt ảnh, netizen dành nhiều lời chúc mừng và xuýt xoa trước sự đầu tư của nam cầu thủ dành cho bạn gái.

Văn Thanh lịch lãm, quỳ gối trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái Trần Bích Hạnh trong không gian lãng mạn.

Được biết, Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh hẹn hò kín tiếng trong 2 năm. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào sinh nhật của Văn Thanh năm ngoái.

Sau 3 năm yêu đương, cả hai cuối cùng cũng có "happy ending" cho riêng mình, nối tiếp chuỗi đám cưới cổ tích rộn ràng của dàn sao U23 Thường Châu năm nào như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh...

Cận cảnh nhẫn cầu hôn của Văn Thanh và Bích Hạnh.

Văn Thanh lịch lãm cầm hoa và nhẫn cầu hôn bạn gái.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, trưởng thành tại CLB Hoàng Anh Gia Lai, là hậu vệ cánh hay bậc nhất V-League và đội tuyển Việt Nam với khả năng công thủ toàn diện. Anh đã có đủ danh hiệu cao quý như vô địch V-League, vô địch AFF/ASEAN Cup.

Khi ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, Văn Thanh gặp chấn thương, phẫu thuật cổ chân từ tháng 9/2025 và đang chưa rõ ngày trở lại.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, quê Ninh Bình (Nam Định cũ), có gia thế rất "khủng". Bích Hạnh được nhận xét là cô gái xinh đẹp, có gu thời trang ấn tượng, còn từng gây sốt với hành trình "lột xác" ngoạn mục trong phòng gym.

