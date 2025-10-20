Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học
GĐXH - Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.
Ở tuổi 17, Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm đang học lớp 12 và đang nộp hồ sơ thi Đại học ở Mỹ. Jennifer Phạm cho con trai tập lái xe để cậu làm quen với phượng tiện mới và chủ động hơn trong việc đi lại.
Trong ngày nhận xe, Bảo Nam cùng mẹ và cậu, dì đi cùng. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc xe ô tô mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.
Về thân thế Bảo Nam, cậu sinh năm 2008 là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Dù bố mẹ đã chia tay nhưng cậu vẫn nhận đầy đủ tình yêu thương từ 2 người. Giờ đây, Bảo Nam đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8m.
Hình ảnh con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu dì dẫn đi mua xe.
Trong một lần chia sẻ về con trai, Quang Dũng cho biết Bảo Nam là cậu bé hiền lành, có chút nhút nhát giống mình. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho em đi học võ để khỏe mạnh hơn. Theo nhận xét của Quang Dũng, con trai không thích hát nhưng lại đánh đàn piano rất giỏi. Thậm chí, nam ca sĩ nhiều lần say mê khi nghe con chơi đàn, thấy mình được chìm đắm trong âm nhạc.
Không chỉ có năng khiếu về âm nhạc, con trai Quang Dũng còn học hành giỏi giang và là niềm tự hào của bố mẹ. Cách đây ít năm, Jennifer Phạm đã hào hứng khoe thành tích học tập của con: “Hôm nay anh thanh niên đi nhận bằng tốt nghiệp và được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học. Quá tự hào luôn! Mẹ yêu con rất nhiều”.
Còn về phía Quang Dũng, trong sự hình thành và phát triển của con trai, dù không ở gần con nhưng Quang Dũng rất tỉ mỉ và quan tâm đến cậu bé. Quang Dũng cho biết anh và vợ cũ Jennifer Phạm đều tâm niệm phải cởi mở với con về chuyện của bố mẹ. Vì vậy, cả hai không ngần ngại nếu Bảo Nam cần tìm hiểu về việc anh ly hôn. “Bây giờ Bảo Nam lớn rồi, cháu thích độc lập hơn là lúc nào cũng phải có bố hoặc mẹ kè kè bên cạnh. Nhiều khi muốn quan tâm nhiều hơn mà chưa chắc gì đã được ấy chứ (cười). Ở Mỹ, trẻ em cũng được rèn luyện để không phải phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh thời gian ở cạnh gia đình, cháu còn phải học, giao tiếp bạn bè, hoạt động xã hội…”, nam ca sĩ nói thêm.
Đồng thời, Quang Dũng kể anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Giải thích về lý do, giọng ca gốc Bình Định cho hay: “Tình cảm là điều tự nhiên của mỗi con người. Khi con có sự thay đổi trong tâm sinh lý thì cũng đồng nghĩa với việc con đang lớn lên. Làm cha mẹ, được nhìn con lớn lên thì còn gì hạnh phúc bằng. Nên nếu Bảo Nam có bạn mà chịu về kể cho mình nghe nữa thì quá tuyệt vời rồi”.
Hiện tại, ở tuổi 17, con trai Quang Dũng có cuộc sống kín tiếng cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Cậu tập trung học tập và được đại gia đình hết lòng yêu thương.
Ảnh: FBNV
Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.
Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, bé Lúa - con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến fan xuýt xoa thích thú.
Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê xuất hiện trong tiệc đầy tháng hoành tráng của con gái. Bé Harley đã tăng cân và được mọi người chúc mừng.
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.
'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt tham gia 'đại án' chấn động một thời tại Sơn LaGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ nhập vai bước vào giai đoạn đầu của “đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án có thật tại Lóng Luông, Sơn La.
Á hậu quê Hải Phòng lấy chồng doanh nhân giàu có khi vừa đăng quang, hiện cuộc sống ra sao?Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH – Á hậu Ngô Trà My nổi tiếng trong làng giải trí bởi sắc vóc lẫn tài năng vượt trội. Tuy nhiên, ngay sau khi giành ngôi vị Á hậu, cô đã quyết định lấy chồng doanh nhân.
Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'Thế giới showbiz - 13 giờ trước
Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.
Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Sau lễ ăn hỏi được tổ chức trang trọng tại Thanh Hóa, thông tin về người tạo dựng nên Tập đoàn Sơn Hải là ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐQT - bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Liên Bỉnh Phát: Từ MC hội chợ, phục vụ đến 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'Giải trí - 1 ngày trước
Từ chàng sinh viên du lịch, từng làm MC hội chợ, phục vụ quán cà phê để mưu sinh, Liên Bỉnh Phát làm nên chiến thắng lịch sử tại giải Kim Chung.
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.