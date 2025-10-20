Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

Jennifer Phạm: 'Bảo Nam không nổi loạn khi dậy thì' Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết cô thấy may mắn khi con trai đầu lòng Bảo Nam ngoan ngoãn, không quá bướng bỉnh hay nổi loạn ở tuổi dậy thì.

Ở tuổi 17, Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm đang học lớp 12 và đang nộp hồ sơ thi Đại học ở Mỹ. Jennifer Phạm cho con trai tập lái xe để cậu làm quen với phượng tiện mới và chủ động hơn trong việc đi lại.

Trong ngày nhận xe, Bảo Nam cùng mẹ và cậu, dì đi cùng. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc xe ô tô mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.

Về thân thế Bảo Nam, cậu sinh năm 2008 là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Dù bố mẹ đã chia tay nhưng cậu vẫn nhận đầy đủ tình yêu thương từ 2 người. Giờ đây, Bảo Nam đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8m.

Hình ảnh con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu dì dẫn đi mua xe.

Trong một lần chia sẻ về con trai, Quang Dũng cho biết Bảo Nam là cậu bé hiền lành, có chút nhút nhát giống mình. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho em đi học võ để khỏe mạnh hơn. Theo nhận xét của Quang Dũng, con trai không thích hát nhưng lại đánh đàn piano rất giỏi. Thậm chí, nam ca sĩ nhiều lần say mê khi nghe con chơi đàn, thấy mình được chìm đắm trong âm nhạc.

Không chỉ có năng khiếu về âm nhạc, con trai Quang Dũng còn học hành giỏi giang và là niềm tự hào của bố mẹ. Cách đây ít năm, Jennifer Phạm đã hào hứng khoe thành tích học tập của con: “Hôm nay anh thanh niên đi nhận bằng tốt nghiệp và được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học. Quá tự hào luôn! Mẹ yêu con rất nhiều”.

Con trai là niềm tự hào của Jennifer.

Còn về phía Quang Dũng, trong sự hình thành và phát triển của con trai, dù không ở gần con nhưng Quang Dũng rất tỉ mỉ và quan tâm đến cậu bé. Quang Dũng cho biết anh và vợ cũ Jennifer Phạm đều tâm niệm phải cởi mở với con về chuyện của bố mẹ. Vì vậy, cả hai không ngần ngại nếu Bảo Nam cần tìm hiểu về việc anh ly hôn. “Bây giờ Bảo Nam lớn rồi, cháu thích độc lập hơn là lúc nào cũng phải có bố hoặc mẹ kè kè bên cạnh. Nhiều khi muốn quan tâm nhiều hơn mà chưa chắc gì đã được ấy chứ (cười). Ở Mỹ, trẻ em cũng được rèn luyện để không phải phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh thời gian ở cạnh gia đình, cháu còn phải học, giao tiếp bạn bè, hoạt động xã hội…”, nam ca sĩ nói thêm.

Đồng thời, Quang Dũng kể anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Giải thích về lý do, giọng ca gốc Bình Định cho hay: “Tình cảm là điều tự nhiên của mỗi con người. Khi con có sự thay đổi trong tâm sinh lý thì cũng đồng nghĩa với việc con đang lớn lên. Làm cha mẹ, được nhìn con lớn lên thì còn gì hạnh phúc bằng. Nên nếu Bảo Nam có bạn mà chịu về kể cho mình nghe nữa thì quá tuyệt vời rồi”.

Vóc dáng cao ráo của con trai Jennifer Phạm.

Hiện tại, ở tuổi 17, con trai Quang Dũng có cuộc sống kín tiếng cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Cậu tập trung học tập và được đại gia đình hết lòng yêu thương.

Ảnh: FBNV