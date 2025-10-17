Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh' GĐXH - Quỳnh Kool mới đây tham gia phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đã gây sự chú ý với khán giả. Ngoài diễn xuất trong phim, người hâm mộ còn quan tâm đến thời trang đời thường của người đẹp.

Diễn viên nhí Cherry An Nhiên – gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình – mới đây khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi dành tặng mẹ món quà đặc biệt: iPhone 17 đời mới nhất. Hành động ý nghĩa của cô bé nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số lời khen ngợi vì vừa đáng yêu, vừa hiếu thảo.

Trên trang cá nhân, mẹ của Cherry chia sẻ hình ảnh chiếc điện thoại cùng dòng trạng thái nghẹn ngào: “Không ngờ con gái lại âm thầm tiết kiệm để tặng mẹ chiếc điện thoại mà mẹ yêu thích. Cảm ơn con vì tình yêu và sự trưởng thành vượt tuổi". Được biết, toàn bộ số tiền mua quà do chính Cherry tích góp từ cát-xê đóng phim, chụp quảng cáo và tham gia các dự án nghệ thuật trong thời gian qua.

Cherry An Nhiên trong phim "Đừng làm mẹ cáu".

Cherry An Nhiên hiện là một trong những diễn viên nhí nổi bật của màn ảnh Việt, được yêu mến qua loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách như “Đừng làm mẹ cáu”, “Chúng ta của 8 năm sau” và “Cầu vồng ở phía chân trời”. Dù tuổi còn nhỏ, Cherry gây ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên, ánh mắt biểu cảm và khả năng nhập vai giàu cảm xúc, đặc biệt trong những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu nội tâm.

Không chỉ tài năng, Cherry còn nổi tiếng với tính cách tình cảm và hiếu thảo. Trước món quà “khủng” lần này, cô bé từng nhiều lần dùng tiền của mình để tặng mẹ những món quà giá trị như túi xách hàng hiệu, nước hoa hay chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Con gái Quỳnh Kool mua iPhone 17 cho mẹ ruột.

Món quà iPhone 17 đã thể hiện tấm lòng yêu thương của Cherry dành cho mẹ. Với năng lượng tích cực và hình ảnh ngoan ngoãn, Cherry An Nhiên đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong thế hệ diễn viên nhí sáng giá của màn ảnh Việt.

Cherry An Nhiên là diễn viên nhí nổi bật trên phim giờ vàng, cô bé từng 2 lần đóng con gái Quỳnh Kool trong "Đóng đừng làm mẹ cáu" và "Chúng ta của 8 năm sau", con gái diễn viên Trọng Lân trong "Cầu vồng ở phía chân trời".

