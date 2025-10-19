Hoàng Long 'Mưa đỏ' khiến khán giả bất ngờ đến hụt hẫng trong 'Cách em 1 milimet'

Chia sẻ trên trang cá nhân về nhân vật Biên, Hoàng Long viết: "Một cậu bé lớn lên cùng những vết thương không nhìn thấy, những khoảng trống chẳng ai thấu hiểu. Phía sau Biên không chỉ là nỗi đau, mà còn là những câu chuyện chưa kể, những bí mật anh chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra. Ẩn sâu trong ánh nhìn ấy là cả một thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn, nơi lý trí và cảm xúc va chạm, nơi quá khứ và hiện tại liên tục đan xen, để lại những dấu hỏi mà chưa có lời giải đáp".