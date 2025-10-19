Mới nhất
Hoàng Long 'Mưa đỏ' khiến khán giả bất ngờ đến hụt hẫng trong 'Cách em 1 milimet'

Chủ nhật, 15:46 19/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" bất ngờ vào vai thuộc hạ của ông trùm giang hồ khét tiếng trong "Cách em 1 milimet".

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 1.

Diễn viên Lê Hoàng Long (SN 1993), từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, có kinh nghiệm bài bản về diễn xuất.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 2.

Với khán giả, Hoàng Long khá quen thuộc trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch và từng xuất hiện trong một số MV nhạc của các ca sĩ nổi tiếng.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 3.

Hoàng Long từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng VTV như: "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Gara hạnh phúc", "Biệt dược đen, "Có anh nơi ấy bình yên".

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 4.

"Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Trong phim có 7 chiến sĩ trong Tiểu đội 1 và nhân vật Sen do diễn viên Hoàng Long đảm nhận mang một màu sắc rất riêng biệt.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 5.

Sen đại diện tinh thần gan lì, rắn rỏi, chiến đấu không khoan nhượng giữa chiến trường Thành cổ ác liệt. Cả hình thể lẫn biểu cảm của Hoàng Long đã tạo nên những phân đoạn hành động mãn nhãn và cảm xúc nghẹt thở trong phim. "Mưa đỏ" thực sự mang lại thành công và tên tuổi của Hoàng Long đến với khán giả cả nước.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 6.

Về đời tư, dù là người nổi tiếng nhưng Hoàng Long lại cũng là người rất kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời tư của mình. Hoàng Long kết hôn với diễn viên trẻ Thanh Phụng của Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài diễn kịch, Thanh Phụng còn được vào phim "Đội điều tra số 7" mùa 2 của Điện ảnh Công an Nhân dân.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 7.

Trong cuộc sống đời thường, Thanh Phụng là người vợ, người đồng nghiệp tâm lý của chồng. Vì cùng nghề và được chồng chia sẻ chân thành về công việc nên cô đồng cảm, thấu hiểu được mọi thứ. Hiện tại, cặp đôi đang cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Họ có một con trai nhỏ và làm mọi việc vì nhau.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 8.

Sau "Mưa đỏ", "Có anh, nơi ấy bình yên", Hoàng Long tiếp tục vào vai một nhân vật rất thú vị trong "Cách em 1 milimet", bộ phim hiện đang phát sóng trên kênh VTV3. Theo Hoàng Long, đây là một vai diễn đầy sức hút, bởi ngoài việc nhập vai, còn phải tìm tòi và khai phá thêm nhiều chi tiết thú vị, dựa trên cách các diễn viên nhí đã và đang thể hiện rất tốt nhân vật ở thời thơ ấu.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 9.

Cũng theo cảm nhận của Hoàng Long, nhân vật Biên trong "Cách em 1 milimet" là một vai diễn có đời sống cá nhân rõ nét và chiều sâu tâm lý, giúp nam diễn viên dễ dàng khai thác và hiểu nhân vật một cách sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, khi được chọn vào vai Biên lúc lớn, Hoàng Long cũng được khán giả nhận xét có khuôn mặt giống với diễn viên vai Biên lúc nhỏ.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 10.

Trong tập 14 "Cách em 1 milimet", khán giả bất ngờ khi có sự xuất hiện của diễn viên Hoàng Long trong vai Biên khi trưởng thành. Biên xuất hiện trong một cuộc xử lý nội bộ của một băng đảng, cứu con gái ông trùm bị một kẻ phản bội trong băng bắt cóc tống tiền.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 11.

Biên giờ đây võ nghệ giỏi và vô cùng lạnh lùng và xử lý mọi chuyện đầy dứt khoát, không còn là cậu bé Biên hiền lành ngày nào ở làng Mây.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 12.

Sau khi cứu được My - con gái ông trùm, Biên được ông trùm khen. My có vẻ rất có cảm tình với Biên nên đã tranh thủ cơ hội xin bố để Biên làm vệ sĩ riêng cho mình.

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 13.

Hoàng Long xuất hiện trong "Cách em 1 milimet" hoàn toàn khác lạ. Vai Biên của Hoàng Long lại là thuộc hạ của ông trùm giang hồ khét tiếng. Trên diễn đàn phim Việt, nhiều khán giả cho rằng vào vai diễn mới, Hoàng Long có thêm cơ hội thử thách và chứng minh khả năng diễn xuất. Nhưng cũng có không ít ý kiến hụt hẫng cho rằng, sự biến đổi này làm mất đi hình tượng nhân vật người chiến sĩ được yêu mến trong các bộ phim trước đó như "Có anh, nơi ấy bình yên" và "Mưa đỏ".

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 14.

Chia sẻ trên trang cá nhân về nhân vật Biên, Hoàng Long viết: "Một cậu bé lớn lên cùng những vết thương không nhìn thấy, những khoảng trống chẳng ai thấu hiểu. Phía sau Biên không chỉ là nỗi đau, mà còn là những câu chuyện chưa kể, những bí mật anh chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra. Ẩn sâu trong ánh nhìn ấy là cả một thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn, nơi lý trí và cảm xúc va chạm, nơi quá khứ và hiện tại liên tục đan xen, để lại những dấu hỏi mà chưa có lời giải đáp".

Diễn viên Hoàng Long gây bất ngờ với vai Biên trong ' Cách em 1 milimet ' - Ảnh 15.

Bộ phim “Cách em 1 milimet” lên sóng VTV3 từ ngày 4/9, phần 1 của phim về đề tài thiếu nhi, với câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây. Phần 2, hơn 20 năm sau, mỗi người một công việc và ở mỗi nơi. Và ở dịp tình cờ, khi cả nhóm bạn quay về làng Mây, bí mật năm xưa được vén màn, đánh thức ký ức tưởng sẽ bị ngủ vùi mãi mãi.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)
