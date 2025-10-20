Á hậu quê Hải Phòng lấy chồng doanh nhân giàu có khi vừa đăng quang, hiện cuộc sống ra sao?

Á hậu quê Hải Phòng có cuộc sống bình yên sau 7 năm lấy chồng doanh nhân GĐXH - Á hậu Thanh Tú sau 7 năm lấy chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô chia sẻ chồng con và nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Á hậu Ngô Trà My sở hữu tài sắc ra sao?

Á hậu Ngô Trà My là người đẹp quê Hải Phòng, sở hữu nhan sắc và tài năng xuất sắc. Điều đó được cô thể hiện rõ trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Được biết, cách đây 10 năm, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức thành công với kết quả: Ngôi vị Hoa hậu thuộc về Phạm Hương, Á hậu 1 là Ngô Trà My, Á hậu 2 là Đặng Thị Lệ Hằng.

Á hậu Ngô Trà My trong phần thi ứng xử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Ngô Trà My có cân nặng 68 kg và số đo ba vòng 85-66-103. Cô trông khá nặng nề và là một thí sinh mờ nhạt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường, cô đã thay đổi ngoạn mục.

Ngô Trà My giảm cân cấp tốc hơn 10 kg, còn 56 kg với số đo 83-64-99. Để có được thân hình đẹp tại đêm chung kết, cô đã tập luyện 3 giờ mỗi ngày, ăn uống vô cùng khắt khe và năng nổ tham gia các hoạt động trong suốt hành trình dự thi. Không chỉ vậy, Trà My xuất phát điểm thấp, chưa có kỹ năng catwalk và còn yếu khi trình diễn, nhưng tất cả không cản được sự nỗ lực đáng khâm phục của cô.

Nhan sắc hiện tại của Á hậu Ngô Trà My.

Với chiều cao 1m78, Ngô Trà My trở thành thí sinh nổi bật tại cuộc thi. Trong đêm chung kết, cô gái sinh năm 1992 tiếp tục gây ấn tượng với câu trả lời ứng xử xuất sắc:

"Người phụ nữ phải hội tụ những đức tính như đảm việc nước, giỏi việc nhà; họ làm tốt công tác xã hội và vẫn chu toàn gia đình. Nhân cách, trí tuệ và sắc đẹp là tiêu chí mà tôi hướng đến. Trong cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng người phụ nữ hội tụ đủ ba yếu tố đó có thể đối diện với mọi thứ; và quan trọng nhất vẫn là gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Việt Nam."

Nhờ đó, Ngô Trà My giành vị trí Á hậu 1 và được kỳ vọng trở thành nhân tố tiềm năng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, thực tế lại khác.

Á hậu Ngô Trà My kết hôn với doanh nhân ngay sau cuộc thi nhan sắc

Vài tháng sau khi giành ngôi Á hậu, tháng 3/2016, Ngô Trà My quyết định lên xe hoa với một doanh nhân giàu có, xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế.

Á hậu Ngô Trà My hạnh phúc bên chồng doanh nhân.

Kể từ khi lấy chồng, Á hậu Ngô Trà My thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Khác với nhiều người đẹp sau cuộc thi nhan sắc phải tất bật chạy show, Á hậu sinh năm 1992 chọn cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, hầu như không còn xuất hiện trong làng giải trí.

Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ dí dỏm về cuộc sống hôn nhân: "Mình lấy chồng 'khổ' quá, chồng lúc nào cũng 'chuyên quyền' thôi. Mình muốn dùng túi da thường, anh cứ bắt dùng da 'xấu'. Mình ngại đeo túi, anh bắt mỗi ngày đeo một cái. Mình thích túi nào dùng hoài mà anh cũng mắng sao không chịu đổi... Chồng mà đi công tác là mình độc diễn phía sau. Khổ quá mà kiếp sau vẫn nguyện được 'khổ' như này!".

Cặp đôi thường xuyên "hâm nóng" tình cảm bằng những chuyến đi chơi sang chảnh.

Sau khi sinh con, Ngô Trà My vẫn giữ lối sống kín tiếng, xa showbiz. Cô chia sẻ sẽ "thất hứa dài dài" với làng giải trí. Trên mạng xã hội, người đẹp thường cập nhật hình ảnh những chuyến đi chơi, ẩm thực và khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống. Cô không ngại khi bị cho là "người đẹp nhạt nhẽo", vì với cô, hạnh phúc gia đình là điều quý giá nhất.

Trong lần gặp gỡ truyền thông, nói về chuyện kết hôn với doanh nhân, Á hậu Ngô Trà My chia sẻ rằng việc chọn chồng là do cô hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến của mẹ. Sau khi cưới, cô luôn dành những lời yêu thương cho chồng: từ công việc kinh doanh đến việc nhà, anh đều làm tốt hơn cô. Á hậu sinh năm 1992 tự hào về người đàn ông của đời mình.

Tổ ấm nhỏ bình yên của Á hậu Ngô Trà My.

Không chỉ có chồng soái ca, Á hậu Ngô Trà My còn được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng. Cô hạnh phúc kể: khi mang thai, cô không phải làm việc nhà vì bố mẹ chồng rất quan tâm, thường nấu nướng và chăm sóc cô.

Sau 9 năm kết hôn, Á hậu Ngô Trà My hiện tại vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc bên chồng và con. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh tổ ấm nhỏ ấm áp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV