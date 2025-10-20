Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổi
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê xuất hiện trong tiệc đầy tháng hoành tráng của con gái. Bé Harley đã tăng cân và được mọi người chúc mừng.
H'Hen Niê và chồng đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi chăm sóc ái nữ đầu lòng. Mới đây, vợ chồng nàng hậu tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con gái - bé Harley tại một nhà hàng ở Thảo Điền, TP Thủ Đức.
Buổi tiệc ấm cúng có khoảng 50 khách mời, gồm gia đình hai bên, ông bà nội ngoại, người thân từ quê lên và bạn bè thân thiết.
Trong bộ ảnh, H'Hen Niê tiết lộ tên thật của con là Niê Nguyễn Mộc Đan, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ: "Con chào cô chú, con tên là Niê Nguyễn Mộc Đan. Con được 1 tháng tuổi, hôm nay con được gặp mặt gia đình nội ngoại".
"Từ lúc chào đời, em bú mẹ hoàn toàn 100%, Hen hy vọng sữa về nhiều hơn nữa vì giờ em bú nhiều hơn rồi. Harley tăng 1,2 kg, sau sinh chỉ tụt 2 lạng và cao thêm 3 cm. Chúc em luôn mạnh khỏe, ngủ ngoan, tu ti mẹ tốt nhé", nàng hậu hạnh phúc chia sẻ.
Vợ chồng H'Hen Niê diện trang phục trắng đơn giản, vui vẻ chụp ảnh, trò chuyện cùng người thân. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của H'Hen Niê cũng có mặt chúc mừng cháu gái tròn 1 tháng tuổi. Ông bà nội ngoại không giấu được nụ cười hạnh phúc, cưng chiều cháu gái.
Loạt khoảnh khắc được H'Hen Niê chia sẻ khiến dân mạng tràn ngập lời chúc mừng: "Chúc bé Mộc Đan mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và hạnh phúc", "Giống mẹ Hen quá, đáng yêu vô cùng!", "Chúc con cả đời an yên và vui vẻ như nụ cười của mẹ"; "Ông bà nội ngoại đẹp quá, hạnh phúc không giấu nổi qua ánh mắt"....
H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Năm 2019, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian). Ngoài hoạt động người mẫu, H'Hen Niê từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên và giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Người đẹp còn lấn sân điện ảnh với vai đả nữ trong phim 578: Phát đạn của kẻ điên, đồng thời theo đuổi ca hát. Tháng 5/2025, cô ra mắt MV Con sinh ra là để phi thường, kỷ niệm lần đầu làm mẹ.
Con gái 1 tháng tuổi của H'Hen Niê và Tuấn Khôi
