Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt tham gia 'đại án' chấn động một thời tại Sơn La
GĐXH - Trong tập 13 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ nhập vai bước vào giai đoạn đầu của “đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án có thật tại Lóng Luông, Sơn La.
Tập 13, phần “đại án” của chương trình "Chiến sĩ quả cảm" (tập 13 đến tập 15) đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng với các nghệ sĩ tham gia chương trình, cũng như đông đảo khán giả xem truyền hình. Phần "Đại án" được lấy cảm hứng từ chuyên án có thật, đó là chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ, huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn.
Chương trình đã kết nạp thêm hai chiến sĩ mới là ca sĩ, rapper Đinh Tiến Đạt và nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân - hai chiến sĩ nhập vai sẽ trở thành lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công An) tham gia chuyên án, phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La.
Các chiến sĩ nhập vai được “biên chế” vào 3 tổ công tác chính thức bước vào thực chiến. Cởi bỏ bộ cảnh phục uy nghiêm, các chiến sĩ nhập vai thâm nhập vào làng địa phương trong trang phục mộc mạc, đơn sơ của những người dân thường lao động với những câu chuyện giả định khác nhau, hướng đến mục đích gần gũi và khai thác, nắm bắt thông tin từ người dân.
Khi những người chiến sĩ nhập vai thâm nhập địa bàn, việc xin ở nhờ nhà dân không hề dễ dàng. Sau khi vận dụng “vốn” nghề, tung hết các “chiêu” đã học được, các nghệ sĩ đã được người dân chấp nhận. Và với sự gần gũi giao lưu, nhận được sự giúp đỡ chân thành của các chiến sĩ, những rào cản ấy dần được thay bằng sự tin tưởng và ấm áp vốn có của người dân bản xứ.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ nhập vai phải âm thầm trinh sát từng ngóc ngách, lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trong núi rừng mà tội phạm có khả năng đi qua. Song song với đó, các chiến sĩ nhập vai được quán triệt tăng cường huấn luyện bổ sung thêm kỹ năng lắp bẫy hổ, đặt bẫy chông và giăng bẫy lưỡi câu chùm...
Để tiếp cận mục tiêu một cách tuyệt đối bí mật, các chiến sĩ phải ngụy trang bên trong chiếc xe tải lớn chở gia súc. Bên trong thùng xe, không gian ngột ngạt và chật chội đến nghẹt thở khi hơn chục người chiến sĩ ngồi sát rạt bên nhau và mùi nồng nặc của gia súc. Đến vị trí phục kích phù hợp, các tổ lặng lẽ triển khai công tác lắp bẫy, đặt chông và mắc lưới...
Khi đối tượng bất ngờ rút dao chống trả quyết liệt, tình huống trở nên căng thẳng tột độ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Đinh Tiến Đạt từ phía sau bất ngờ lao tới, tung cú đá thẳng, chuẩn xác vào cánh tay cầm dao khiến lưỡi dao của đối tượng chệch hướng chỉ trong gang tấc. Không bỏ lỡ thời cơ, anh xoay người áp sát, khóa tay và quật ngã đối tượng bằng động tác gọn gàng, dứt khoát.
Tập 13 "Chiến sĩ quả cảm" kết thúc khi chuyên án khép lại một giai đoạn quan trọng, đánh dấu bước tiến trong cuộc chiến chống ma túy với việc khống chế một số đối tượng và thu giữ tang vật gồm vũ khí và ma túy.
Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổiGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê xuất hiện trong tiệc đầy tháng hoành tráng của con gái. Bé Harley đã tăng cân và được mọi người chúc mừng.
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.
'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Á hậu quê Hải Phòng lấy chồng doanh nhân giàu có khi vừa đăng quang, hiện cuộc sống ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH – Á hậu Ngô Trà My nổi tiếng trong làng giải trí bởi sắc vóc lẫn tài năng vượt trội. Tuy nhiên, ngay sau khi giành ngôi vị Á hậu, cô đã quyết định lấy chồng doanh nhân.
Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'Thế giới showbiz - 6 giờ trước
Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.
Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Sau lễ ăn hỏi được tổ chức trang trọng tại Thanh Hóa, thông tin về người tạo dựng nên Tập đoàn Sơn Hải là ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐQT - bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Liên Bỉnh Phát: Từ MC hội chợ, phục vụ đến 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'Giải trí - 20 giờ trước
Từ chàng sinh viên du lịch, từng làm MC hội chợ, phục vụ quán cà phê để mưu sinh, Liên Bỉnh Phát làm nên chiến thắng lịch sử tại giải Kim Chung.
Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.
Hoàng Long 'Mưa đỏ' khiến khán giả bất ngờ đến hụt hẫng trong 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" bất ngờ vào vai thuộc hạ của ông trùm giang hồ khét tiếng trong "Cách em 1 milimet".
BTV Phương Thảo muốn quay lại Thời sự 19h trên VTV nhưng....Giải trí - 23 giờ trước
BTV Phương Thảo vừa kết thúc công việc tại VTV9, sẽ làm việc ở VTV5 vì gia đình và con gái 3 tuổi ở Hà Nội. Cô mơ ước quay lại bản tin Thời sự 19h VTV1.
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.