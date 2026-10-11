Con trai của hoa hậu Thùy Lâm 'gây sốt', 16 tuổi đã cao gần 1m9, visual chuẩn nam thần

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật ở tuổi 16

Nguyễn Anh Khôi, tên thân mật là Su, sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm và ông xã Nguyễn Anh Tuấn. Vốn kín tiếng về đời sống gia đình, nàng hậu hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con. Tuy nhiên, trong những đoạn clip đời thường gần đây, Anh Khôi nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và phong thái chững chạc. Thanh Niên Việt cho hay.

Không chỉ con trai, con gái thứ hai của Thùy Lâm cũng có chiều cao nổi bật so với độ tuổi. Theo thông tin được chia sẻ, bé Mon ở tuổi 13 đã cao khoảng 1,75m. Nữ hoa hậu từng hài hước nói rằng mình trở thành người thấp nhất nhà khi cả hai con đều lớn nhanh.

Dù vậy, chiều cao của trẻ không chỉ phụ thuộc vào cách chăm sóc của cha mẹ. Di truyền là yếu tố quan trọng, bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ, tình trạng sức khỏe và thời điểm bước vào tuổi dậy thì. Vì thế, không nên lấy chiều cao của một gia đình làm chuẩn để so sánh hoặc tạo áp lực cho trẻ.

Mẹ chú trọng ăn uống đa dạng, bố khuyến khích con chơi thể thao

Theo những chia sẻ trước đây của Hoa hậu Thùy Lâm trên Phụ Nữ Mới, hai con không quá kén ăn, có thể thưởng thức nhiều món ăn Á và Âu. Các bé cũng duy trì thói quen uống sữa vào buổi sáng từ nhỏ. Hoa hậu cho rằng việc ăn uống đầy đủ, đa dạng là một trong những yếu tố hỗ trợ các con phát triển thể chất.

Trong khi đó, ông xã Nguyễn Anh Tuấn chú trọng việc khuyến khích các con vận động từ sớm. Anh Khôi hình thành thói quen tập luyện và yêu thích thể thao; vào những dịp cuối tuần hoặc khi có thời gian, cậu còn đến phòng gym cùng bố.

Sự kết hợp giữa ăn uống và vận động là hướng chăm sóc có lợi cho sức khỏe trẻ đang lớn. Tuy nhiên, sữa không phải yếu tố quyết định duy nhất đến chiều cao. Trẻ cần được cung cấp đủ năng lượng, protein, canxi, vitamin D cùng các vi chất thiết yếu từ nhiều nguồn thực phẩm như trứng, cá, thịt, sữa, đậu, rau xanh và các loại hạt.

Bên cạnh đó, giấc ngủ cũng rất quan trọng trong giai đoạn phát triển. Cha mẹ nên giúp trẻ duy trì giờ ngủ ổn định, hạn chế thức khuya và bảo đảm thời lượng ngủ phù hợp với độ tuổi, thay vì chỉ tập trung vào việc bổ sung thực phẩm được quảng cáo là giúp tăng chiều cao.

Câu chuyện của gia đình Hoa hậu Thùy Lâm gợi ra một điều thiết thực: chăm sóc chiều cao không phải cuộc đua tìm kiếm thực phẩm hay môn thể thao “thần kỳ”. Một chế độ ăn cân đối, ngủ đủ, vận động thường xuyên và theo dõi sức khỏe phù hợp mới là nền tảng giúp trẻ phát triển thể chất tốt nhất theo tiềm năng của mình.



