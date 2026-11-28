Đến năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim "Đồng hồ đếm ngược" với vai Thơ. Nhân vật có tính cách phức tạp, giàu có, có những biểu hiện chiếm hữu trong tình cảm và mang màu sắc tâm lý khá khác biệt. Vai diễn tiếp tục cho thấy khả năng hóa thân vào những nhân vật nhiều góc khuất của Lan Phương. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng những trải nghiệm trong cuộc sống riêng giúp cô cảm nhận nhân vật sâu sắc hơn. Khi được làm công việc mình yêu thích, cô có thêm niềm vui và cảm giác tự do. Sau một thời gian phải đối diện với nhiều áp lực, việc được trở lại phim trường cũng là cách để cô tìm lại sự cân bằng.