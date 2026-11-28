Quách Thu Phương diện đầm không nội y cắt xẻ gợi cảm ở tuổi 49Giải trí -
GĐXH - Mới đây, diễn viên Quách Thu Phương diện đầm không nội y gợi cảm tuổi 49, hội ngộ dàn sao trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang.
Lan Phương (sinh năm 1983 tại Hà Nội) là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình.
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GĐXH - Mới đây, diễn viên Quách Thu Phương diện đầm không nội y gợi cảm tuổi 49, hội ngộ dàn sao trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang.
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