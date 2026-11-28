Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổi GĐXH - Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 19 nhận được những lời chúc yêu thương từ mẹ. Hiện, cô đang du học ở Anh quốc.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi khai mạc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô cho biết đến ủng hộ Đức Hùng - nhà thiết kế thân thiết lâu năm.

Tại sự kiện, hoa hậu Việt Nam 2004 nổi bật với bộ trang phục đỏ, phong cách tối giản, kiểu dáng thanh lịch, giúp cô tôn thân hình mảnh mai. Người đẹp cũng tiết chế phụ kiện, ưu tiên hoa tai, túi xách gam trắng, tránh tạo cảm giác phô trương. Sắc vóc tuổi 41 của Nguyễn Thị Huyền thu hút nhiều ánh nhìn trên thảm đỏ.

Đây là lần hiếm hoi Nguyễn Thị Huyền dự sự kiện thời trang và đi thảm đỏ. Những năm gần đây, hoa hậu ít lộ diện trước công chúng và kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Cô chỉ thỉnh thoảng nhận lời làm giám khảo cho một số cuộc thi sắc đẹp uy tín.

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 41 của Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: BTC

Rời showbiz, Nguyễn Thị Huyền dành nhiều năm cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Hôm 13/10, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp cho biết, sau khi hoàn thành luận án, cô tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường. Hoa hậu không xem học vị tiến sĩ là đích đến cuối cùng, mà là sự khởi đầu của một trách nhiệm lớn hơn với khoa học và bản thân.

Ở tuổi tứ tuần, cô không quá áp lực việc giảm cân hay giữ gìn vóc dáng mà chỉ chú trọng giữ tinh thần tích cực. Với cô, đó là cách hữu hiệu nhất để luôn tươi trẻ. Cô cũng cởi mở với việc hoàn thiện nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ và các biện pháp làm đẹp không xâm lấn miễn không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Layout makeup của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi tham dự sự kiện Vietnam International Fashion Week. Video: Mai Phan

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 trong gia đình công chức ở Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 năm 19 tuổi, vào top 15 Miss World cùng năm. Về đời tư, cô từng kết hôn với bạn trai cũng là du học sinh, trong thời gian ở Anh, có một con gái. Cô ly hôn năm 2009, về nước học tập, làm việc. Cô cũng từng tham gia một số bộ phim như: Thời xa vắng, Lâu đài tình ái trước khi dần rút khỏi các hoạt động giải trí.

Năm 2012, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục học cao học tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền, đồng thời làm công tác nghiên cứu, hợp tác quốc tế tại đây. Hiện cô gắn bó với công việc nghiên cứu, giảng dạy.