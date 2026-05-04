Bố mẹ Phương Oanh lại gây chú ý
GĐXH - Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên bố mẹ và hai Á hậu tại Hà Nội. Sự giản dị, thân thiện của cô thu hút sự chú ý từ công chúng.
Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đưa hai người bạn thân là Á hậu 1 Khánh Như và Á hậu 2 Tâm Như về chơi với gia đình ở Hà Nội. "Đưa 2 'ẻm' về ra mắt bố mẹ ở Hà Nội nè", Phương Oanh hài hước chia sẻ.
Trong khung hình, cô xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, gần như không trang điểm nhưng vẫn toát lên sự rạng rỡ. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt hạnh phúc cho thấy niềm vui của người đẹp khi được gắn kết những mối quan hệ thân thiết giữa 3 người đẹp sau cuộc thi.
Đáng chú ý, trong khung hình, bố mẹ Phương Oanh cũng xuất hiện rất gần gũi, thân thiện khi tiếp đón 2 Á hậu. Bên dưới bài đăng, "bà trùm" Kim Dung - CEO công ty quản lý của 3 nàng hậu gửi lời: "Cảm ơn bố mẹ Phương Oanh nhiều" - Đáp lại, người đẹp gốc Hà thành ngỏ lời: "Dạ, chị Dung ra Hà Nội qua nhà em chơi ạ" - khiến fan sắc đẹp để lại bình luận khen ngợi sự thân thiện, hiếu khách của Phương Oanh.
Trước đó, bố mẹ Phương Oanh hạnh phúc ra sân bay Nội Bài đón con gái trở về nhà sau hơn 1 tháng hành trình Miss World Vietnam 2025. Bố Phương Oanh là ông Phan Việt Anh (53 tuổi) chia sẻ: "Thời gian qua, tôi biết con bận rộn với nhiều lịch trình, phải đối mặt với khối lượng công việc và áp lực rất lớn. Mọi người ở xa chỉ biết động viên con giữ sức khỏe và tinh thần thật thoải mái để hoàn thành nhiệm vụ".
Từ khi đăng quang, điều khiến Phương Oanh ghi điểm trong mắt công chúng chính là sự tinh tế trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Dù vừa đăng quang và nhận được nhiều sự chú ý, cô không chọn cách thể hiện quá phô trương mà luôn giữ sự cân bằng giữa hình ảnh hoa hậu và đời sống thường nhật. Từ cách ăn mặc giản dị, cách giao tiếp gần gũi đến việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tất cả đều tạo cảm giác chân thật, dễ tiếp cận.
Bên cạnh đó, việc Phương Oanh chủ động kết nối bạn bè với gia đình cũng cho thấy sự trân trọng các mối quan hệ xung quanh. Đây không chỉ là hành động mang tính cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một hoa hậu sống tình cảm, biết quan tâm và sẻ chia.
Bố mẹ Phương Oanh hạnh phúc khi gặp lại con gái, muốn gia đình cùng nhau ăn bữa cơm để giải toả hết mọi áp lực.
Vợ chồng Đỗ Thị Hà gây chú ý trên đường phố Nhật BảnGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà và chồng gây chú ý với khoảnh khắc tình tứ trên phố Nhật Bản. Nàng hậu rạng rỡ, hạnh phúc bên ông xã, thu hút triệu lượt xem trên TikTok.
Mẹ Đăng Khôi xuất hiện rạng rỡ cùng gia đình con traiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi điều trị bệnh ổn định, mẹ Đăng Khôi mới đây đã xuất hiện rạng rỡ bên con trai trong sự kiện "Mẹ là tuyệt vời nhất".
Văn Mai Hương từng khủng hoảng, trở lại mạnh mẽ thành 'Đại minh tinh' âm nhạc và điện ảnhGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Văn Mai Hương nổi tiếng từ năm 16 tuổi, thành công đến sớm không chỉ mang theo cơ hội mà còn kéo theo áp lực, hoang mang.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đưa con đi chơi lễ, lộ vóc dáng mang thai lần 2Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp nghỉ lễ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại. Khoảnh khắc mới nhất của cô đã được khán giả ghi lại.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mớiXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp Rap và hát Then của người Tày, Nùng. MV là lời tri ân quá khứ, vừa là nhịp cầu nối liền văn hóa vùng cao với hơi thở đương đại.
Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghềXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.
Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếngXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.
Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Đố ai ép được anh ngừng thương em'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Phan Hiển lại có màn nịnh Khánh Thi khiến phái nữ cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Anh chia sẻ hình ảnh đẹp cùng vợ yêu và viết: "Đố ai ép được anh ngừng thương em".
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, NSƯT Quốc Tuấn trở lại với vai phản diện trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, nam nghệ sĩ thẳng thắn nói về áp lực phải thành công, việc bị hiểu lầm “chảnh” vì quá khắt khe trong lựa chọn kịch bản và hành trình đồng hành cùng con trai Bôm.
Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Đố ai ép được anh ngừng thương em'Giải trí
GĐXH - Phan Hiển lại có màn nịnh Khánh Thi khiến phái nữ cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Anh chia sẻ hình ảnh đẹp cùng vợ yêu và viết: "Đố ai ép được anh ngừng thương em".