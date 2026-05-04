Bố mẹ Phương Oanh lại gây chú ý

Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đưa hai người bạn thân là Á hậu 1 Khánh Như và Á hậu 2 Tâm Như về chơi với gia đình ở Hà Nội. "Đưa 2 'ẻm' về ra mắt bố mẹ ở Hà Nội nè", Phương Oanh hài hước chia sẻ.

Trong khung hình, cô xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, gần như không trang điểm nhưng vẫn toát lên sự rạng rỡ. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt hạnh phúc cho thấy niềm vui của người đẹp khi được gắn kết những mối quan hệ thân thiết giữa 3 người đẹp sau cuộc thi.

Đáng chú ý, trong khung hình, bố mẹ Phương Oanh cũng xuất hiện rất gần gũi, thân thiện khi tiếp đón 2 Á hậu. Bên dưới bài đăng, "bà trùm" Kim Dung - CEO công ty quản lý của 3 nàng hậu gửi lời: "Cảm ơn bố mẹ Phương Oanh nhiều" - Đáp lại, người đẹp gốc Hà thành ngỏ lời: "Dạ, chị Dung ra Hà Nội qua nhà em chơi ạ" - khiến fan sắc đẹp để lại bình luận khen ngợi sự thân thiện, hiếu khách của Phương Oanh.

Phương Oanh thoải mái để mặt mộc, ăn diện giản dị khi đưa hai người bạn đến gặp bố mẹ ở Hà Nội.

Trước đó, bố mẹ Phương Oanh hạnh phúc ra sân bay Nội Bài đón con gái trở về nhà sau hơn 1 tháng hành trình Miss World Vietnam 2025. Bố Phương Oanh là ông Phan Việt Anh (53 tuổi) chia sẻ: "Thời gian qua, tôi biết con bận rộn với nhiều lịch trình, phải đối mặt với khối lượng công việc và áp lực rất lớn. Mọi người ở xa chỉ biết động viên con giữ sức khỏe và tinh thần thật thoải mái để hoàn thành nhiệm vụ".

Từ khi đăng quang, điều khiến Phương Oanh ghi điểm trong mắt công chúng chính là sự tinh tế trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Dù vừa đăng quang và nhận được nhiều sự chú ý, cô không chọn cách thể hiện quá phô trương mà luôn giữ sự cân bằng giữa hình ảnh hoa hậu và đời sống thường nhật. Từ cách ăn mặc giản dị, cách giao tiếp gần gũi đến việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tất cả đều tạo cảm giác chân thật, dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó, việc Phương Oanh chủ động kết nối bạn bè với gia đình cũng cho thấy sự trân trọng các mối quan hệ xung quanh. Đây không chỉ là hành động mang tính cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một hoa hậu sống tình cảm, biết quan tâm và sẻ chia.