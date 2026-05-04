Vợ chồng Đỗ Thị Hà gây chú ý trên đường phố Nhật Bản
GĐXH - Đỗ Thị Hà và chồng gây chú ý với khoảnh khắc tình tứ trên phố Nhật Bản. Nàng hậu rạng rỡ, hạnh phúc bên ông xã, thu hút triệu lượt xem trên TikTok.
Mới đây, Đỗ Thị Hà tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên chồng trong chuyến du lịch Nhật Bản. Trong clip được chia sẻ, nàng hậu diện trang phục trẻ trung, khoe thần thái rạng rỡ và nụ cười đầy hạnh phúc.
Đáng chú ý, trên phố Tokyo, hoa hậu khoe khoảnh khắc được ông xã thơm má, bày tỏ tình cảm. Đoạn video ghi lại giây phút "hẹn hò" của cặp sao thu hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok. Ngay dưới video đăng tải, nhiều khán giả nhận xét sau kết hôn nửa năm, cả hai vẫn như vợ chồng son: "Dáng vẻ hạnh phúc mà ít ai bắt chước được"; "Họ tình cảm nhưng người xem lại thấy hạnh phúc lây"; "Từ ngày cưới chồng, Hà trông ngày càng xinh, đúng là được yêu chiều có khác"; "Xem xong chỉ biết cười mỉm, dễ thương quá"...
Đặc biệt, fan sắc đẹp còn chú ý tới bình luận hài hước của Á hậu Ngọc Thảo: "Tui ngồi coi, cười được 1 tiếng rồi". Câu nói dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người nhận xét phản ứng của Ngọc Thảo cho thấy tình bạn thân thiết giữa hai người đẹp sau nhiều năm gắn bó.
Trong chuyến đi, Nguyễn Viết Vương tích cực chụp hình cho bà xã. Đỗ Thị Hà khoe nhiều khoảnh khắc được chồng ghi lại khi xuống phố, cùng nhau đi ngắm núi Phú Sĩ hay thưởng thức matcha.
Từ khi kết hôn, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương sống trong một căn nhà thuộc khu cao cấp ở Hà Nội. Từng có nhiều năm theo đuổi công việc CEO một thẩm mỹ viện, người đẹp xứ Thanh hồi đầu năm thông báo dừng vai trò này để tập trung vun vén gia đình, hỗ trợ ông xã và tập đoàn của gia đình.
Đỗ Thị Hà có sở thích cắm hoa, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trong ngôi nhà của vợ chồng son.
Hàng ngày, Đỗ Thị Hà cập nhật hình ảnh đi làm, sánh đôi chồng đến nhiều sự kiện, dự các buổi tiệc của tập đoàn nhà chồng... Thời gian rảnh, cô và nửa kia đi chơi pickleball, dạo phố, chăm chút nhà cửa. Dù bận rộn, Đỗ Thị Hà duy trì việc thường xuyên vào bếp nấu nhiều món ngon cho ông xã thưởng thức. Cô cũng tích cực cắm hoa, trang trí nhà cửa, sáng tạo nội dung tích cực trên kênh TikTok có 1,3 triệu người theo dõi.
Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà vướng tin đồn mang bầu con đầu lòng. Tuy nhiên người đẹp cho biết cô tăng cân nên trông tròn trịa hơn trước. Nhiều khán giả bình luận mong cô và ông xã đại gia sớm có em bé.
Hồi giữa tháng 3/2026, chồng Đỗ Thị Hà nhận tin vui khi trở thành đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Video thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem trên TikTok.
