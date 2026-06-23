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Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương'

Thứ ba, 13:00 23/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.

Nhân sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương' - Ảnh 1.Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệt

GĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.

Nhân dịp tuổi mới của chồng, Khánh Thi đã bày tỏ lời cảm ơn Phan Hiển vì đã cùng cô nuôi dạy các con bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, đồng thời luôn chia sẻ những áp lực và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc.

Nhân sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương - Ảnh 1.

Khánh Thi - Phan Hiển tình tứ bên nhau.

Bên cạnh đó, cô cho biết dù rất bận rộn, Phan Hiển vẫn luôn dành trọn tâm huyết cho đội tuyển DanceSport Việt Nam, không ngừng nỗ lực, cống hiến và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trên hết, Khánh Thi bày tỏ sự biết ơn đối với tất cả những gì chồng đã làm cho gia đình nhỏ. Nhân dịp sinh nhật, cô cũng mong chồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững ngọn lửa đam mê và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đồng thời khẳng định tình yêu sâu đậm của mình dành cho anh.

Sau nhiều năm đồng hành trong cả sự nghiệp và cuộc sống, Khánh Thi - Phan Hiển đã trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của làng giải trí Việt.

Xuất phát từ mối quan hệ cô trò trong bộ môn dancesport, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển từng vấp phải không ít tranh cãi bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm cùng áp lực từ dư luận và gia đình. Trong quãng thời gian gắn bó, cả hai nhiều lần đối mặt với khó khăn, thậm chí từng chia tay, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quay về bên nhau nhờ tình yêu và niềm đam mê chung dành cho nghệ thuật.

Nhân sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương - Ảnh 2.
Nhân sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương - Ảnh 3.

Khánh Thi khoe ảnh cách đây 15 năm (bìa trái) và ảnh hiện tại bên chồng Phan Hiển.

Năm 2015, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Kubi. Ba năm sau, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm con gái Anna và đến năm 2023 có thêm bé Lisa. Sau hơn một thập kỷ chung sống, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức lễ cưới vào ngày 22/12/2022 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Không chỉ là vợ chồng, Khánh Thi còn là người đồng hành, huấn luyện viên và hậu phương vững chắc trong sự nghiệp của Phan Hiển. Nam kiện tướng từng chia sẻ rằng phần lớn thành công của mình có dấu ấn rất lớn từ người bạn đời hơn tuổi. Cả hai luôn đề cao sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình.

Nhân sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương - Ảnh 4.

Hiện tại, họ là cặp đôi vàng trong làng dancersport.

Hiện nay, sau gần hai thập kỷ gắn bó, Khánh Thi và Phan Hiển đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ba người con. Bên cạnh việc chăm lo cho gia đình, họ tiếp tục cống hiến cho bộ môn dancesport Việt Nam thông qua công tác huấn luyện, tổ chức các giải đấu và đào tạo thế hệ vận động viên trẻ.

Từ một mối tình từng gây nhiều tranh cãi, Khánh Thi và Phan Hiển đã chứng minh rằng sự chân thành, lòng kiên trì và tình yêu bền bỉ có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách để xây dựng một mái ấm hạnh phúc và thành công.

Phan Hiển là một vận động viên, kiện tướng dancesport và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Anh được biết đến rộng rãi không chỉ nhờ thành tích thi đấu quốc tế mà còn bởi mối quan hệ và sự hợp tác lâu năm với Khánh Thi.

Bắt đầu tập dancesport từ nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những vận động viên hàng đầu Việt Nam. Cùng bạn nhảy và cũng là vợ của mình - Khánh Thi, giành nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đại diện Việt Nam tham dự nhiều kỳ SEA Games và các giải vô địch dancesport châu Á, thế giới. Đạt nhiều huy chương vàng ở các nội dung Latin và Standard, góp phần đưa dancesport Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Nhân sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương' - Ảnh 6.Khánh Thi được gia đình chồng yêu thương như thế nào?

GĐXH - Khánh Thi không chỉ được chồng con yêu thương mà cả gia đình bên nhà chồng cũng chiều chuộng, giúp đỡ.


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