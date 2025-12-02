Khoảnh khắc quý tử gần 8 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc đón Giáng sinh đầu tiên

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Mới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc bé Panda - con trai gần 8 tháng tuổi chào đón tháng 12, chào đón Giáng sinh đầu tiên.

"Tháng cuối cùng của năm và cũng là tháng sinh nhật, nên lại muốn viết xíu. Năm nay bảo nhanh thì cũng nhanh thật vèo cái em bé sắp 8 tháng tuổi... mà chậm thì cũng có lúc rất chậm... như chờ đợi sức khoẻ hồi phục, tập luyện lấy lại vóc dáng", Mai Ngọc chia sẻ.

Nữ MC nhìn lại năm 2025 thật sự đáng nhớ: "Năm đầu tiên đặt sự nghiệp sang bên và dành trọn thời gian cho gia đình với thành quả lớn nhất đời chính là em bé yêu. Đếm ngược 30 ngày nữa hết năm".

Mai Ngọc và con trai chụp ảnh với cây thông Noel.

Gần 8 tháng tuổi, Panda nhà MC Mai Ngọc được mẹ đặt cho biệt danh "em bé hay cười" vì gặp ai cũng tỏ ra thân thiện, đáng yêu.

MC Mai Ngọc gần đây chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về sống trong lâu đài rộng hàng nghìn m2 của nhà chồng ở thành phố Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh. Ông xã cô - thiếu gia Quốc Thắng, hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê. Bên cạnh hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới, gia đình Quốc Thắng còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.

Từ khi chuyển về Bắc Ninh sống, Mai Ngọc giữ thói quen đưa con trai Panda dạo quanh khuôn viên lâu đài mỗi ngày. Cậu nhóc được nhận xét là bản sao của bố về ngoại hình.

Nữ MC update cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và cho biết hạnh phúc với nhịp sống bình yên, không khí trong lành ở quê. Gác lại công việc MC, biên tập viên truyền hình từ khi mang bầu, niềm vui hiện tại của Mai Ngọc là con trai ngoan ngoãn, thích thú với các món ăn dặm do cô chuẩn bị.

Nàng MC hạnh phúc khi nhắc đến con trai: "Cây thông mini của mẹ".

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV".

MC Mai Ngọc và con trai.



