Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Thứ ba, 07:42 27/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.

Theo cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an phường Vĩnh Tuy đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, tháng 7/2024, anh H (SN 1990; trú tại Hưng Yên) có thoả thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để đi xuất khẩu lao động, sau đó nhóm của Tú sẽ mua USD để trả lại. Tuy nhiên sau khi đến ngân hàng mua USD, Tú đã cầm 25.000 USD rồi lên xe ô tô bỏ chạy.

Hà Nội: Vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Trương Văn Tú. Ảnh: CATP Hà Nội

Ngày 8/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tú.

Hà Nội: Vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú - Ảnh 2.

Quyết định truy nã đối tượng Trương Văn Tú. Ảnh: CATP Hà Nội

Đến ngày 25/01/2026, Công an phường Vĩnh Tuy vận động thành công đối tượng Trương Văn Tú ra đầu thú.

Công an phường Vĩnh Tuy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để giải quyết theo quy định.

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị QuỳnhHà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

GĐXH - Trịnh Thị Quỳnh (SN 1999; trú tại: xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thúĐối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

GĐXH - Lê Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài khi có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Được vận động, người này trở về Việt Nam đầu thú.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm lẩn trốn

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm lẩn trốn

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Cùng chuyên mục

Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ

Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêm

Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêm

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Cơ quan công an có Quyết định khởi tố 9 đối tượng có hành vi dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm.

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.

Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Thuê người về chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị đột quỵ, người con trai tại Hà Nội chết lặng khi phát hiện mẹ mình bị nữ giúp việc hành hung dã man. Vụ việc chỉ được phơi bày khi gia đình kiểm tra camera an ninh.

Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?

Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đập phá xe Grab, đánh tài xế vì bị nhắc không hút thuốc đã ra trình diện. Luật sư nhận định hành vi có dấu hiệu nhiều tội danh, có thể bị xử lý hình sự.

Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin nhóm thanh, thiếu niên gây rối, quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, TS.LS Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp đã có những phân tích pháp lý về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý theo quy định hiện hành.

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Pháp luật - 14 giờ trước

Các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu thức tinh vi mới, nhắm vào "con mồi" là những người ở độ tuổi trung niên.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/1, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc "sàm sỡ", đánh người xảy ra tại hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm tại khu vực vắng vẻ hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân.

Xem nhiều

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật

GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Pháp luật
Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Pháp luật
Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top