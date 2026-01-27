Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú
GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.
Theo cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an phường Vĩnh Tuy đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú.
Theo hồ sơ, tháng 7/2024, anh H (SN 1990; trú tại Hưng Yên) có thoả thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để đi xuất khẩu lao động, sau đó nhóm của Tú sẽ mua USD để trả lại. Tuy nhiên sau khi đến ngân hàng mua USD, Tú đã cầm 25.000 USD rồi lên xe ô tô bỏ chạy.
Ngày 8/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tú.
Đến ngày 25/01/2026, Công an phường Vĩnh Tuy vận động thành công đối tượng Trương Văn Tú ra đầu thú.
Công an phường Vĩnh Tuy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để giải quyết theo quy định.
