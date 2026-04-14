Công an Hà Nội thông tin vụ va chạm giao thông liên quan 4 phương tiện trên đường Doãn Kế Thiện

Thứ ba, 10:09 14/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Tối ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 2 xe ô tô và 2 xe máy đã xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội). Dù hiện trường khá hỗn loạn và các phương tiện hư hỏng nặng, rất may mắn vụ việc không gây thương vong về người.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h00 ngày 13/4 tại khu vực trước số nhà 84 đường Doãn Kế Thiện.

Vào thời điểm trên, chị L.T.T (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS 30L-221.X lưu thông theo hướng từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ va chạm với hai xe máy đi cùng chiều phía trước do anh V.T.C (SN 2006, quê Ninh Bình) và chị N.T.T (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Doãn Kế Thiện tối 13/4.

Chưa dừng lại ở đó, cú va chạm đẩy các phương tiện tiếp tục đâm vào xe ô tô BKS 30E-393.XX do anh L.T.A (SN 1990, quê Bắc Ninh) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Tại hiện trường, cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường gây cản trở giao thông cục bộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra theo quy định. Đáng chú ý, qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả 4 tài xế liên quan, kết quả cho thấy tất cả đều không vi phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng trên phố Trung Kính vào cuối tháng 3, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển chiếc xe Lexus gây tai nạn.

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn núp bóng giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil.

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, Ngô Anh Tuấn - chuyên viên ngân hàng yêu cầu khách đưa điện thoại để "thao tác giúp". Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến rồi chuyển chiếm đoạt số tiền 1,7 tỉ đồng của khách hàng.

GĐXH - Nhóm thiếu nữ hẹn gặp để "nói chuyện" mâu thuẫn cá nhân nhưng nhanh chóng lao vào ẩu đả giữa đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng giao thông. Công an đã triệu tập các cá nhân liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.

Tổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.

Bùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.

Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
