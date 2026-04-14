Công an Hà Nội thông tin vụ va chạm giao thông liên quan 4 phương tiện trên đường Doãn Kế Thiện
GĐXH - Tối ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 2 xe ô tô và 2 xe máy đã xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội). Dù hiện trường khá hỗn loạn và các phương tiện hư hỏng nặng, rất may mắn vụ việc không gây thương vong về người.
Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h00 ngày 13/4 tại khu vực trước số nhà 84 đường Doãn Kế Thiện.
Vào thời điểm trên, chị L.T.T (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS 30L-221.X lưu thông theo hướng từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ va chạm với hai xe máy đi cùng chiều phía trước do anh V.T.C (SN 2006, quê Ninh Bình) và chị N.T.T (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển.
Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Doãn Kế Thiện tối 13/4.
Chưa dừng lại ở đó, cú va chạm đẩy các phương tiện tiếp tục đâm vào xe ô tô BKS 30E-393.XX do anh L.T.A (SN 1990, quê Bắc Ninh) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Tại hiện trường, cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường gây cản trở giao thông cục bộ.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra theo quy định. Đáng chú ý, qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả 4 tài xế liên quan, kết quả cho thấy tất cả đều không vi phạm.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vongPháp luật
Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.