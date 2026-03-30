Tai nạn thương tâm, chú rể tử vong trước ngày cưới

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 29/3, trên tuyến đường liên xã đoạn qua khu vực gần Trường THCS Đại Sơn (thuộc xã Bạch Hà, Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe bồn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, nạn nhân là nam thanh niên trú tại địa phương, đang trên đường từ nhà bạn gái trở về thì xảy ra va chạm với xe bồn. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương cho biết, nạn nhân là chú rể, gia đình đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày 30/3. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.