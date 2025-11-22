Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 20/11, Công an xã Tam Anh đã kịp thời phát hiện, can thiệp và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trực tuyến bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Nạn nhân là ông N.T.K (sinh năm 1958, trú tại xã Tam Anh) bị các đối tượng mạo danh Công an xã và Cơ quan CSĐT gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và khống chế tâm lý.

Ông N.T.K lấy lời khai tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, trấn an và đưa ông N.T.K. trở về an toàn, ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản cũng như các hệ lụy khác.

Theo lời kể của ông N.T.K., các đối tượng liên tục thay đổi vai trò từ "Công an xã" đến "Điều tra viên", vu khống ông liên quan đến một vụ án rửa tiền, yêu cầu cung cấp số căn cước, số tài khoản ngân hàng, thông tin gia đình, thậm chí ép "làm việc online" qua video để tăng mức độ kiểm soát.

Thư cảm ơn của gia đình ông N.T.K. Ảnh Công an TP Đà Nẵng.

Công an xã Tam Anh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, số căn cước, tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, người dân cần lập tức ngắt kết nối và báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.