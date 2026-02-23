Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ khiến 6 người tử vong tại hồ thủy điện Thác Bà, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú tại xã Cảm Nhân).

Đối tượng bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Triệu Văn Nội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Kết quả điều tra cho thấy, vào ngày 21/02/2026, Triệu Văn Nội điều khiển thuyền gắn máy mang biển kiểm soát YB-0876H chở theo 22 người di chuyển từ xã Yên Bình về xã Cảm Nhân. Khi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, chiếc tàu này đã va chạm với tàu chở đá biển số YB-0919 do Nguyễn Văn Thâm điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến tàu khách chìm ngay lập tức, dẫn đến hậu quả đau lòng là 6 người tử vong.

Quá trình điều tra bước đầu đã chỉ ra những sai phạm mang tính chủ quan và trực tiếp của lái tàu Triệu Văn Nội. Cụ thể, nam tài xế này đã điều khiển phương tiện chở quá số người quy định một cách nghiêm trọng, lên tới 22 người trong khi sức chứa chỉ cho phép 12 người.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân sau vụ chìm tàu tại hồ Thác Bà.

Bên cạnh đó, lái tàu còn vi phạm quy tắc nhường đường trong Luật giao thông đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện công suất nhỏ nhưng không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn, dẫn đến vụ va chạm không đáng có.

Việc khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Nội là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đắt giá về việc tuân thủ các quy định an toàn đường thủy, đặc biệt là tình trạng chở quá tải trong mùa lễ hội xuân năm nay.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ.