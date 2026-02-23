Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin ngày 21/2, tài khoản Facebook "Nhà DL Kiên Khuyên" đăng tải clip phản ánh nội dung có một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu (thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Qua xác minh điều tra, lực lượng công an xác định người phụ nữ trong video là Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép).

Ngày 21/2/2026, bà Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu đồng thời có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K với mục đích buộc phải trả tiền. Nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Ngày 22/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Mùi. Tại Cơ quan điều tra, người này đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã thực hiện.

Người phụ nữ trong video được xác định là Nguyễn Thị Mùi. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong ngày 21/2/2026, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng); 01 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 01 chiếc điện thoại di động Iphone Xs màu vàng của Nguyễn Thị Mùi, đồng thời ra Quyết định tạm giữ đối với người phụ nữ này về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra và mở rộng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị:

- Các cá nhân bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các Đền thuộc địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết.

- Ban Quản lý các đền, chùa, các cơ sở thờ tự khác và Ban Tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần bố trí khu vực trông giữ xe và tổ chức trông, giữ xe theo đúng quy định, không để tạo điều kiện hình thành các điểm trông, giữ xe tự phát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

- Đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ kinh doanh, bán hàng. Đồng thời, khi người dân phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời báo tin ngay cho cơ quan Công an để được kiểm tra, xử lý theo quy định.