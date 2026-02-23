Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then
GĐXH - Nguyễn Thị Mùi (SN 1979) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin ngày 21/2, tài khoản Facebook "Nhà DL Kiên Khuyên" đăng tải clip phản ánh nội dung có một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu (thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).
Qua xác minh điều tra, lực lượng công an xác định người phụ nữ trong video là Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép).
Ngày 21/2/2026, bà Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu đồng thời có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K với mục đích buộc phải trả tiền. Nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.
Ngày 22/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Mùi. Tại Cơ quan điều tra, người này đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã thực hiện.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong ngày 21/2/2026, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng); 01 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 01 chiếc điện thoại di động Iphone Xs màu vàng của Nguyễn Thị Mùi, đồng thời ra Quyết định tạm giữ đối với người phụ nữ này về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra và mở rộng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị:
- Các cá nhân bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các Đền thuộc địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết.
- Ban Quản lý các đền, chùa, các cơ sở thờ tự khác và Ban Tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần bố trí khu vực trông giữ xe và tổ chức trông, giữ xe theo đúng quy định, không để tạo điều kiện hình thành các điểm trông, giữ xe tự phát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.
- Đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ kinh doanh, bán hàng. Đồng thời, khi người dân phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời báo tin ngay cho cơ quan Công an để được kiểm tra, xử lý theo quy định.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.
GĐXH - Điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, khi bị kiểm tra, Đinh Trung Hiếu lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ công an bị thương.
GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.
Vụ kiện tranh chấp tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng được ông chủ tặng công nhân trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn làm một trong 10 án lệ của năm 2025, các tòa án trên toàn quốc có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1/2.
GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
