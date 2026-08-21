Bắc Ninh: Khởi tố 'thần y' mới học hết lớp 7 tự chế thuốc chữa bệnh nan y, lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Ngày 21/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với những người liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, bán thuốc tại cơ sở mang tên “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” (tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977) làm chủ.

Các loại thuốc thành phẩm và nguyên liệu pha chế thuốc được phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Đến ngày 19/8, Cơ quan Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Mạnh, qua đó phát hiện và thu giữ một khối lượng lớn tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội, gồm nhiều loại thuốc thành phẩm và nguyên liệu pha chế thuốc.

Kết quả điều tra xác định, hoạt động khám, chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh hoàn toàn mang tính tự phát, không hề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mạnh mới chỉ học hết lớp 7, từng trải qua nhiều công việc lao động tự do như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu và buôn bán cây cảnh.

Giai đoạn 2007 - 2010, Mạnh tự lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà riêng để hoạt động tâm linh tự phát. Từ năm 2010, đối tượng bắt đầu tự tổ chức khám, chữa một số bệnh thông thường.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Đến khoảng cuối tháng 6/2026, Mạnh bắt đầu nhắm vào các bệnh nhân yếu thế khi tập trung nhận khám, chữa các bệnh câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động tại “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”. Đối tượng sử dụng các phương pháp điều trị tự nghĩ ra, hoàn toàn phản khoa học.

Bệnh nhân đến cơ sở được khám miễn phí ban đầu, nhưng sau đó Mạnh sẽ "thao túng tâm lý", chỉ định người bệnh và thân nhân phải điều trị dài ngày và bắt buộc phải mua thuốc do chính Mạnh bán mới mong khỏi bệnh.

Đáng chú ý, toàn bộ số thuốc Mạnh bán cho người bệnh đều do đối tượng tự nghĩ ra công thức, tự chế từ các loại thảo dược trôi nổi mua ngoài chợ và một số tiệm thuốc. Số dược liệu này không đăng ký kiểm định, không có giấy phép lưu hành và không có bất kỳ căn cứ khoa học nào về dược tính. Quy trình nấu thuốc, phân phối và thu tiền do vợ của Mạnh trực tiếp đảm nhiệm. Tại cơ quan điều tra, Mạnh thừa nhận các loại thuốc "đặc trị" này thực chất chỉ có tác dụng an thần là chính.

Để mở rộng địa bàn hoạt động và thu hút con mồi, Nguyễn Văn Mạnh đã móc nối với Ma Văn Tân (SN 1991, thường trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang). Tân chịu trách nhiệm quay các video clip ghi lại cảnh Mạnh thực hiện các màn "khám, chữa bệnh" rồi chỉnh sửa, đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin. Tân còn là trợ thủ đắc lực tham gia trực tiếp vào việc phụ giúp Mạnh khám bệnh và tư vấn, chốt đơn bán thuốc cho các nạn nhân.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh cùng gia đình họ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.