Tìm thấy cô gái 18 tuổi mất liên lạc sau 4 ngày

Thứ ba, 11:19 04/11/2025 | Xã hội
GĐXH - Sau 4 ngày mất liên lạc, cơ quan chức năng tìm thấy cô gái trẻ tại một siêu thị ở Hà Nội.

Sáng 4/11, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa tìm thấy Nguyễn Thị N.M. (18 tuổi, trú tại phường Vinh Lộc) sau 4 ngày mất liên lạc.

Cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu camera để tìm kiếm chị M.

Chị M. được phát hiện khi đang lang thang trong một siêu thị ở Hà Nội. Tiếp nhận thông tin từ công an sở tại, trong đêm 3/11, Công an phường Vinh Lộc và người thân tức tốc ra Hà Nội. Đến rạng sáng nay, gia đình đã đón được chị M. trở về. Gia đình gửi lời cảm ơn đến cơ quan công an và cộng đồng đã hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong suốt quá trình tìm kiếm.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, tối ngày 31/10, sau khi đi học về, chị M. đi xe đạp điện đến siêu thị Big C Vinh rồi mất liên lạc. Gia đình nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả và trình báo công an. Qua trích xuất camera, chị M. được xác định từng di chuyển bằng xe khách ra Hà Nội, rồi vào Hà Tĩnh.

Trong hành trình này, xuất hiện một người đàn ông lạ mua giúp vé xe cho chị. Người này làm việc với cơ quan công an và khẳng định không quen biết, chỉ "thấy thương nên giúp". Lực lượng chức năng đã kiểm tra, trích xuất camera để xác minh diễn biến di chuyển của chị M.

GĐXH - Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) vừa phát thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. bị mất tích. Thời điểm đó, cháu mặc quần dài đen, áo khoác gió màu xanh dương.

Vũ Đồng
Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tích

Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tích

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Trong lúc đánh cá trên sông Lam, thuyền bất ngờ bị lật khiến người chồng mất tích. Người vợ may mắn được cứu sống.

Vận dụng mô hình "nón trải nghiệm" của Edgar Dale vào giảng dạy

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Giáo dục - 3 phút trước

GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.

Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025

Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Khám phá 4 con giáp may mắn đầu tháng 11 giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. Những thông tin hữu ích từ chuyên gia phong thủy sẽ mang đến cơ hội tốt.

Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởng

Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão Kalmaegi giật cấp 16 chuẩn bị đi vào Biển Đông. Dự báo khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ bị ảnh hưởng.

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh "nở muộn", càng về sau càng thịnh vượng, viên mãn.

Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?

Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.

Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?

Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ tăng dần ở mức 25-27 độ.

Tin sáng 4/11: Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, vừa mưa vừa rét; nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu

Tin sáng 4/11: Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, vừa mưa vừa rét; nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 3/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ; nam sinh nhập viện trong trình trạng bất tỉnh, chảy máu não rất nhiều, tiên lượng xấu...

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh "nở muộn", càng về sau càng thịnh vượng, viên mãn.

