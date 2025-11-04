Tìm thấy cô gái 18 tuổi mất liên lạc sau 4 ngày
GĐXH - Sau 4 ngày mất liên lạc, cơ quan chức năng tìm thấy cô gái trẻ tại một siêu thị ở Hà Nội.
Sáng 4/11, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa tìm thấy Nguyễn Thị N.M. (18 tuổi, trú tại phường Vinh Lộc) sau 4 ngày mất liên lạc.
Chị M. được phát hiện khi đang lang thang trong một siêu thị ở Hà Nội. Tiếp nhận thông tin từ công an sở tại, trong đêm 3/11, Công an phường Vinh Lộc và người thân tức tốc ra Hà Nội. Đến rạng sáng nay, gia đình đã đón được chị M. trở về. Gia đình gửi lời cảm ơn đến cơ quan công an và cộng đồng đã hỗ trợ, chia sẻ thông tin trong suốt quá trình tìm kiếm.
Như Gia đình và Xã hội thông tin, tối ngày 31/10, sau khi đi học về, chị M. đi xe đạp điện đến siêu thị Big C Vinh rồi mất liên lạc. Gia đình nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả và trình báo công an. Qua trích xuất camera, chị M. được xác định từng di chuyển bằng xe khách ra Hà Nội, rồi vào Hà Tĩnh.
Trong hành trình này, xuất hiện một người đàn ông lạ mua giúp vé xe cho chị. Người này làm việc với cơ quan công an và khẳng định không quen biết, chỉ "thấy thương nên giúp". Lực lượng chức năng đã kiểm tra, trích xuất camera để xác minh diễn biến di chuyển của chị M.
