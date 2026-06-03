Nghệ An mở bán 612 căn nhà ở xã hội, giá từ 22,1 triệu đồng/m²
GĐXH - Từ ngày 29/6, người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Nghệ An có thể nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc. Giá bán tạm tính từ hơn 22,1 triệu đồng/m².
Ông Đoàn Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, vừa ký văn bản công khai thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và giá bán nhà ở xã hội tại khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị tại xã Hưng Lộc (nay là phường Vinh Lộc).
Theo thông báo, dự án sẽ mở bán tổng cộng 612 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, có 68 căn loại một phòng ngủ với diện tích sử dụng từ 34,5m² đến 39,1m² và 544 căn loại hai phòng ngủ với diện tích từ 66,6m² đến 69,9m².
Giá bán tạm tính các căn hộ dao động từ hơn 22,1 triệu đồng/m² đến hơn 24,2 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư.
Với mức giá này, căn hộ một phòng ngủ diện tích khoảng 35m² có giá từ khoảng 770 triệu đồng. Trong khi đó, căn hộ hai phòng ngủ diện tích gần 67m² có giá từ khoảng 1,48 tỷ đồng.
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, đây là mức giá do chủ đầu tư lập và phê duyệt để làm căn cứ ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội. Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ để Sở Xây dựng kiểm tra lại giá bán theo quy định.
Trường hợp giá bán được cơ quan chức năng xác định thấp hơn mức giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua. Ngược lại, nếu giá bán được xác định cao hơn, chủ đầu tư không được thu thêm tiền của khách hàng.
Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư phải tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, không được từ chối tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Chủ đầu tư cũng không được thu quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hoàn tất việc xử lý chênh lệch giá (nếu có).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội diễn ra từ ngày 29/6 đến hết ngày 31/7 trong giờ hành chính, trừ các ngày chủ nhật và ngày lễ.
Dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc được khởi công ngày 6/10/2025. Công trình gồm một tòa nhà cao 20 tầng và một tum, bố trí 612 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 20, mỗi tầng có 36 căn hộ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý III/2027.
Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đang được triển khai tại Nghệ An, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn.
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