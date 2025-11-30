Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh
GĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô màu trắng trong lúc di chuyển trên đường đã bất ngờ lùi xe rồi tông thẳng vào 3 phụ nữ và một trẻ em đứng trong sân nhà.
Cú tông đầu tiên khiến một người phụ nữ bị cuốn vào gầm, ô tô lao sang mảnh đất bên cạnh. Sau đó, tài xế tiếp tục lùi xe, rồi lại đạp ga tông thẳng vào một phụ nữ đứng trong sân, nhưng may mắn phương tiện húc vào trụ sắt mái hiên.
Chưa dừng lại, tài xế tiếp tục lái ô tô lao vào một phụ nữ đang bồng em bé bỏ chạy, nhưng không trúng. Sau 3 cú tông liên tiếp, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.
Qua tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra lúc 11h35 cùng ngày tại một căn nhà ở xã Bến Cầu, Tây Ninh. Vụ việc khiến một phụ nữ bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng xã Bến Cầu phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế và bắt giữ tài xế gây ra vụ việc. Người này được xác định là Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu).
Theo nhân chứng, những người liên quan có quan hệ gia đình. Nạn nhân tử vong là em gái của tài xế gây ra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.
Thông tin từ Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn. Công an xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
