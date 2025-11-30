Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Tối 30/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại quán Karaoke Monaza (địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 01h sáng ngày 18/10/2025. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Monaza. Cơ sở này do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm", SN 1977, trú tại Hà Đông) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 11 phòng hát đang hoạt động. Trong đó, đáng chú ý có 4 phòng đang sử dụng bóng cười. Kiểm tra nhanh tại chỗ, cơ quan công an phát hiện 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một số lượng lớn tang vật, bao gồm 83 bình "khí cười" (N2O) các loại dùng để bơm bóng cười bán cho khách. Ngay trong đêm, 169 người liên quan đã được đưa về trụ sở để phân loại, xác minh làm rõ.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Hồ Anh Tuấn (Chủ quán), Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Thành (Điều hành quán), Nguyễn Đình Huy (Quản lý quán) và nhiều đối tượng khác là nhân viên phục vụ tại quán.

Việc triệt phá tụ điểm này thể hiện sự quyết liệt của Công an Hà Nội trong việc đấu tranh với các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm biến tướng, trở thành nơi chứa chấp sử dụng ma túy và tệ nạn xã hội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.