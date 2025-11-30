Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm
GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Tối 30/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại quán Karaoke Monaza (địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).
Theo đó, vào khoảng 01h sáng ngày 18/10/2025. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Monaza. Cơ sở này do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm", SN 1977, trú tại Hà Đông) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 11 phòng hát đang hoạt động. Trong đó, đáng chú ý có 4 phòng đang sử dụng bóng cười. Kiểm tra nhanh tại chỗ, cơ quan công an phát hiện 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một số lượng lớn tang vật, bao gồm 83 bình "khí cười" (N2O) các loại dùng để bơm bóng cười bán cho khách. Ngay trong đêm, 169 người liên quan đã được đưa về trụ sở để phân loại, xác minh làm rõ.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Hồ Anh Tuấn (Chủ quán), Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Thành (Điều hành quán), Nguyễn Đình Huy (Quản lý quán) và nhiều đối tượng khác là nhân viên phục vụ tại quán.
Việc triệt phá tụ điểm này thể hiện sự quyết liệt của Công an Hà Nội trong việc đấu tranh với các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm biến tướng, trở thành nơi chứa chấp sử dụng ma túy và tệ nạn xã hội.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An KhánhPháp luật - 13 phút trước
GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vongPháp luật - 2 giờ trước
Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây NinhPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cưPháp luật - 7 giờ trước
Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”Pháp luật - 7 giờ trước
Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồngPháp luật - 13 giờ trước
Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treoXã hội - 1 ngày trước
Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốnPháp luật
GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.