Khởi tố, bắt giam ổ nhóm trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài

Thứ ba, 07:19 31/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài, 3 thanh niên bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, khoảng 03h00', ngày 25/3/2026, Công an xã Thanh Hà nhận được trình báo về việc đêm 24, rạng sáng 25/3/2026, xe container BKS: 51C-200.63, gắn rơ-mooc BKS: 15R-156.66 đỗ tại khu vực chợ Lại (thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng) thì bị kẻ gian lấy trộm thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của xe. Trị giá hộp đen khoảng 18 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Hà khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng tổ chức điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm trộm cắp.

Công an bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp hộp đen của container. Ảnh: CACC

Ổ nhóm trộm cắp gồm 3 đối tượng: Vũ Ngọc Đô (SN 1994, trú tại xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình); Tống Văn Tiến (SN 1993, trú tại Đoạn Xá 10, phường Đông Hải 1, TP. Hải Phòng); Lô Quốc Tiến (SN 2004, trú tại 520 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, TP. Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực hiện vụ trộm cắp hộp đen trên để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an xã Thanh Hà cũng đã thu giữ tang vật vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Vũ Ngọc Đô, Tống Văn Tiến và Lô Quốc Tiến về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
