Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược

Chiều 25/9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) và Công an TP.HCM lên tiếng trước phản ánh nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng một số nghệ sĩ xuất hiện trong MV, sự kiện được cho gắn yếu tố cờ bạc.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó Trưởng phòng PA05 (Công an TP.HCM) thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đó, MV Anh em trước sau như một (ra mắt ngày 18/9) của nhóm Ngũ Hổ Tướng (Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lương Hưng) có chi tiết logo nghi liên quan đến trang web cá cược.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng – Phó Trưởng phòng PA05 cho biết, ngay sau khi MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng xuất hiện chi tiết gây tranh cãi, cơ quan Công an đã phát thư mời và làm việc với các thành viên cùng những cá nhân liên quan.

“Chúng tôi phối hợp Cục An ninh mạng xác minh, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin chính thức”, Trung tá Hồng nói.

Đại diện Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh, pháp luật quy định rõ nếu chứng minh được nghệ sĩ có sự cấu kết, chia sẻ lợi nhuận với nhà cái hoặc tổ chức đánh bạc thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 322 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Trong trường hợp nghệ sĩ chỉ tham gia sự kiện có logo, hình ảnh liên quan đến website cá cược, họ có thể bị xử phạt hành chính.

“Các nghệ sĩ, KOLs với tầm ảnh hưởng lớn trên truyền thông cần cẩn trọng khi lựa chọn sự kiện, sản phẩm tham gia. Họ phải có trách nhiệm tìm hiểu kỹ nội dung, tránh vô tình hay cố ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật”, đại diện Công an TP.HCM khuyến nghị.

Cũng tại buổi họp báo, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở VHTT TP.HCM, cho biết các hành vi trên đều liên quan đến quảng cáo trên không gian mạng, vốn đã được pháp luật quy định chế tài xử lý rõ ràng.

“Những vi phạm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm có thể bị xử phạt 70 -100 triệu đồng, đồng thời buộc tháo gỡ, xóa bỏ sản phẩm quảng cáo sai phạm”, bà Trân nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM khẳng định việc cấp phép cho hoạt động nghệ thuật đều đúng quy định, nhưng nếu đơn vị tổ chức lợi dụng giấy phép để gắn với nội dung vi phạm thì trách nhiệm thuộc về chính đơn vị đó.

“Không thể nói việc Sở cấp phép là sai. Giấy phép chỉ hợp pháp cho nội dung đã đăng ký, hành vi phát sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định”, ông Hồi nói.