Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất nước đóng chai giả các thương hiệu nổi tiếng

Thứ ba, 14:25 07/10/2025 | Pháp luật
Ngày 07/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (SN 1988, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM) để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 01/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bắt giữ 02 đối tượng là Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình (loại 18,5l – 20l), giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất nước đóng chai giả các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1.

Hai bị can Mỹ và Tài nghe tống đạt các quyết định.

Để sản xuất nước uống đóng chai giả, các đối tượng mua vỏ bình nước chính hãng loại 18,5l – 20l của các thương hiệu nổi tiếng, sau đó bơm nước máy sinh hoạt hoặc các loại nước uống có giá thấp hơn vào vỏ bình. Tiếp đến, các đối tượng lên mạng internet đặt mua màng co, tem nhãn giống chính hãng để hoàn thiện sản phẩm. Khi có thành phẩm, chúng bán với giá 38.000đ – 40/000đ/bình cho các tiệm tạp hóa.

Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất nước đóng chai giả các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 2.

Phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất nước đóng chai giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi mua nước uống đóng chai, nên lựa chọn đại lý hoặc cửa hàng uy tín, tránh việc mua phải nước uống đóng chai giả mạo bởi các loại nước không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sản phẩm giả mạo hoặc cơ sở kinh doanh đáng ngờ, người dân cần cung cấp thông tin và tố giác ngay với Cơ quan Công an tại địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

