Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất nước đóng chai giả các thương hiệu nổi tiếng
Ngày 07/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986, ngụ xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (SN 1988, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM) để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 01/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bắt giữ 02 đối tượng là Trương Văn Mỹ và Dương Đức Tài về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước uống đóng bình (loại 18,5l – 20l), giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Để sản xuất nước uống đóng chai giả, các đối tượng mua vỏ bình nước chính hãng loại 18,5l – 20l của các thương hiệu nổi tiếng, sau đó bơm nước máy sinh hoạt hoặc các loại nước uống có giá thấp hơn vào vỏ bình. Tiếp đến, các đối tượng lên mạng internet đặt mua màng co, tem nhãn giống chính hãng để hoàn thiện sản phẩm. Khi có thành phẩm, chúng bán với giá 38.000đ – 40/000đ/bình cho các tiệm tạp hóa.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi mua nước uống đóng chai, nên lựa chọn đại lý hoặc cửa hàng uy tín, tránh việc mua phải nước uống đóng chai giả mạo bởi các loại nước không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sản phẩm giả mạo hoặc cơ sở kinh doanh đáng ngờ, người dân cần cung cấp thông tin và tố giác ngay với Cơ quan Công an tại địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'Pháp luật - 7 giờ trước
Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.
Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera che giấu hành vi phạm tộiPháp luật - 9 giờ trước
Nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai rất manh động, lên kế hoạch kỹ lưỡng, trước khi gây án hắn bắn camera để che giấu hành vi phạm tội.
Khởi tố nữ tài xế lái ô tô 7 chỗ tông chủ tịch xã tử vongPháp luật - 9 giờ trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế tông Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong.
Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấnPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm bắt vụ việc tiền số liên quan đến Shark Bình và các đơn vị đang điều tra, làm rõ.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt NamPháp luật - 1 ngày trước
Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.
Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'Xã hội - 2 ngày trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắtXã hội - 2 ngày trước
Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.
Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công tyXã hội - 2 ngày trước
Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).