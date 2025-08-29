Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

Ngày 28/8, Công an xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi vừa đặt chân về Nghệ An sau nhiều năm lẩn trốn.

Lực lượng công an bắt giữ, dẫn giải đối tượng truy nã Lương Ngọc Thảo.

Đối tượng là Lương Ngọc Thảo (SN 2000, trú xã Tam Quang, Nghệ An), từng gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Bắc Ninh. Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.

Qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Thảo sẽ di chuyển từ biên giới Campuchia ra các tỉnh phía Bắc. Công an xã Lượng Minh cùng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã tổ chức đón lõng.

Đến khoảng 8h ngày 11/8, tại bến xe Bắc Vinh (phường Vinh Hưng, Nghệ An), lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Lương Ngọc Thảo.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định pháp luật.