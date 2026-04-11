Công an xác minh vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành khách
Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc chở khách, một tài xế taxi đã nhặt gạch bên đường tấn công hai hành khách.
Tối 10/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đang xác minh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi cầm hai viên gạch lao vào tấn công một cặp vợ chồng. Sự việc được cho là xảy ra trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng.
Theo nội dung phản ánh, cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ của hãng taxi Mai Linh. Trong quá trình di chuyển, giữa hai bên xảy ra tranh cãi nên hành khách yêu cầu tài xế dừng xe.
Sau khi xe dừng lại, người phụ nữ tiếp tục trao đổi với tài xế, còn người đàn ông đi cùng dùng điện thoại quay lại sự việc. Bất ngờ, tài xế chạy tới khu vực gốc cây gần đó nhặt hai viên gạch rồi quay lại tấn công. Người chồng đứng ra che chắn cho vợ và bị đánh trúng vào ngực.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998, trú xã Đức Châu, Nghệ An) cho biết mình là người phụ nữ xuất hiện trong clip, còn người bị đánh là chồng chị, anh Ngô Văn Loan (SN 1990).
Theo chị Hằng, khoảng 14h ngày 10/4, chị gọi taxi qua tổng đài để di chuyển từ đường Hoàng Phan Thái đến đường Hà Huy Tập. Do không quen đường, trong lúc đi chị có hỏi tài xế đã đến đâu và nhắc đưa đến đúng địa chỉ.
Tuy nhiên, theo lời chị Hằng, tài xế tỏ thái độ khó chịu và buông lời chửi bới. Bức xúc trước cách ứng xử này, chị yêu cầu dừng xe để gọi điện phản ánh với hãng.
“Khi tôi đang gọi điện thì tài xế tiến lại. Hai bên to tiếng, người này định tát tôi nhưng tôi né được và chạy vào phía trong”, chị Hằng kể.
Thấy vậy, anh Loan đứng ra can ngăn và dùng điện thoại ghi lại sự việc. Lúc này, nam tài xế chạy đến gốc cây gần đó nhặt hai viên gạch rồi quay lại tấn công. Anh Loan bị đánh trúng vào ngực, khuỵu xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi có người xung quanh can ngăn.
Sau đó, anh Loan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Qua chụp X-quang và thăm khám, bác sĩ chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng và cho về nhà theo dõi.
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Anh Tuấn (tài xế taxi) thừa nhận có hành vi tấn công hành khách. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.
Hình thức thi văn bằng 2 ngành Sư phạm năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhấtGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 theo hình thức vừa làm vừa học. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?
Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vongPháp luật - 3 giờ trước
Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tựPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.
Dự báo thời tiết ngày 11/4: Nắng nóng gay gắt lan rộng, tuần tới đón mưa giôngXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Trong 2 ngày tới, tình trạng nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp. Từ đêm 12-20/4, có sự chuyển biến rõ rệt khi các hình thái gây mưa bắt đầu hoạt động mạnh hơn.
Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?
Tin sáng 11/4: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026; TP.HCM đề xuất 3 phương án miễn phí xe buýtXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểmXã hội - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
Vụ án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ: Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chủ tịch TP Phúc Yên cũPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) bị bắt do liên quan vụ án các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp.
