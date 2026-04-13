'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

Thứ hai, 10:25 13/04/2026 | Thế giới showbiz
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước.

Người đại diện của Britney Spears đã xác nhận với Page Six vào ngày 12/4 về thông tin nữ ca sĩ đã tự nguyện vào một cơ sở điều trị. Diễn biến mới này diễn ra vài tuần sau khi cô bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn ở Ventura, California. Cô sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 5 tới.

Britney Spears đã nhận được sự hỗ trợ từ các con trai Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) trong vài tuần qua. Các nguồn tin cho biết vụ bắt giữ Spears là một lời cảnh tỉnh. Tin tức về quyết định vào trung tâm cai nghiện của cô được Celebrity Intelligence và Dan Wakeford đưa tin đầu tiên.

Britney Spears cai nghiện ma túy sau vụ bắt giữ lái xe say xỉn - Ảnh 1.

Ca sĩ Britney Spears. (Ảnh: Page Six)

Trước đó, vào ngày 4/3, Britney Spears bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện cô lái xe lạng lách. Britney được thả vào sáng hôm sau, theo hồ sơ bắt giữ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ventura. 

Theo trang Page Six, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy đã khóc khi bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn: "Cô ấy vô cùng xúc động. Đã có một vài tháng rất khó khăn với cô ấy". Theo nguồn tin của Page Six, Britney Spears "cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt" và "rất hối hận" về những gì đã xảy ra. "Cô ấy không muốn làm ai thất vọng, kể cả người hâm mộ" - nguồn tin nói thêm.

Quản lý của Britney Spears, Cade Hudson, đã đưa ra một tuyên bố thẳng thắn sau vụ bắt giữ, gọi đó là một "sự cố đáng tiếc và hoàn toàn không thể tha thứ". Quản lý của cô còn cho rằng Britney cần nhận được những biện pháp xử lý nghiêm khắc.

'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy - Ảnh 2.

Britney Spears có sự nghiệp ca hát gặt hái nhiều thành công.

Trong nhiều năm, Britney Spears được cho là gặp vấn đề với chất kích thích, đặc biệt là Adderall - thuốc kê đơn chứa các chất kích thích thần kinh trung ương - cùng việc lạm dụng rượu. Trong các chuyến đi Mexico, cô thường tìm cách bổ sung loại thuốc này. Năm 2008, Spears từng hai lần bị áp dụng lệnh theo dõi tâm thần bắt buộc - biện pháp dành cho những trường hợp bị đánh giá có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.

Britney Spears gia nhập làng giải trí khi tuổi đời còn rất nhỏ. Cô từng là thành viên của The Mickey Mouse Club cùng Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling... Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô chính thức khởi sắc chỉ với album đầu tay... "Baby One More Time" cùng ca khúc chủ đề cùng tên được phát hành vào đầu năm 1999.

