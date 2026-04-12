Trang Pháp nhận cú sốc tại 'Đạp gió', khán giả bất bình về kết quả

Tối 11/4, đêm công diễn đầu tiên của "Đạp gió 2026" trở thành tâm điểm tranh cãi khi đội của Trang Pháp thất bại trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Trên sân khấu, đội Trang Pháp trình diễn ca khúc "Nghệ thuật gia vĩ đại", một bản hit của Thái Y Lâm. Tiết mục gây ấn tượng với ý tưởng thiên nga trắng – đen, dàn dựng công phu và phần trình diễn đồng đều.

Ngay sau khi phát sóng, tiết mục nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo, nhiều khán giả ghi nhận nỗ lực của Trang Pháp khi phải xử lý ca khúc tiếng Trung trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Dù mang đến tiết mục được đánh giá cao về cả phần nhìn lẫn chuyên môn, đội Trang Pháp chỉ nhận 824 điểm, thấp hơn đối thủ là đội Lý Tiểu Nhiễm - nhóm bị nhiều ý kiến chê “mờ nhạt, thiếu điểm nhấn”. Kết quả này lập tức thổi bùng nghi vấn về tính minh bạch của chương trình.

Thất bại ở vòng đầu khiến đội Trang Pháp buộc phải bước vào vòng đấu đội trưởng với đội Tiêu Tường, nhóm vốn xếp cuối ở lượt thi trước.

Trong màn đối đầu 1-1 với ca khúc "Là anh", Tiêu Tường giành 472 phiếu, vượt Trang Pháp (437 phiếu). Kết quả này khiến đội nữ ca sĩ Việt Nam buộc phải loại một thành viên theo luật. Cái tên phải dừng cuộc chơi là Duy Nina. Trên sân khấu, Trang Pháp cùng hai đồng đội bật khóc nức nở.

Ngay sau khi điểm số được công bố, cộng đồng mạng Trung Quốc đã dậy sóng vì kết quả đi ngược với sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 màn trình diễn. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, từ khóa về đội của Trang Pháp lọt top tìm kiếm trên Weibo với hàng triệu lượt thảo luận.

Trên Weibo, khán giả không tiếc lời phê phán việc chấm điểm thấp cho một tiết mục được đầu tư công phu, trong khi các đối thủ dù có phần thể hiện an toàn, thậm chí là rời rạc, lại sở hữu mức điểm cao hơn. Netizen xứ Trung thẳng thừng chỉ trích Ban tổ chức đã "dìm" đội Trang Pháp một cách lộ liễu. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang cố tình ưu ái, dọn đường cho những cái tên có sức ảnh hưởng truyền thông lớn hơn.

