Trang Pháp nhận cú sốc tại 'Đạp gió', khán giả bất bình về kết quả

Chủ nhật, 13:36 12/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Dù có màn trình diễn bùng nổ nhưng đội của Trang Pháp vẫn thua điểm khiến khán giả tranh cãi "nảy lửa" về kết quả.

Tối 11/4, đêm công diễn đầu tiên của "Đạp gió 2026" trở thành tâm điểm tranh cãi khi đội của Trang Pháp thất bại trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Trên sân khấu, đội Trang Pháp trình diễn ca khúc "Nghệ thuật gia vĩ đại", một bản hit của Thái Y Lâm. Tiết mục gây ấn tượng với ý tưởng thiên nga trắng – đen, dàn dựng công phu và phần trình diễn đồng đều.

Ngay sau khi phát sóng, tiết mục nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo, nhiều khán giả ghi nhận nỗ lực của Trang Pháp khi phải xử lý ca khúc tiếng Trung trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Trang Pháp gây sốc với thất bại tại Đạp gió 2026 khiến khán giả bất bình - Ảnh 1.

Nhóm Trang Pháp diễn bùng nổ với tiết mục "Nghệ thuật gia vĩ đại".

Dù mang đến tiết mục được đánh giá cao về cả phần nhìn lẫn chuyên môn, đội Trang Pháp chỉ nhận 824 điểm, thấp hơn đối thủ là đội Lý Tiểu Nhiễm - nhóm bị nhiều ý kiến chê “mờ nhạt, thiếu điểm nhấn”. Kết quả này lập tức thổi bùng nghi vấn về tính minh bạch của chương trình.

Thất bại ở vòng đầu khiến đội Trang Pháp buộc phải bước vào vòng đấu đội trưởng với đội Tiêu Tường, nhóm vốn xếp cuối ở lượt thi trước.

Trong màn đối đầu 1-1 với ca khúc "Là anh", Tiêu Tường giành 472 phiếu, vượt Trang Pháp (437 phiếu). Kết quả này khiến đội nữ ca sĩ Việt Nam buộc phải loại một thành viên theo luật. Cái tên phải dừng cuộc chơi là Duy Nina. Trên sân khấu, Trang Pháp cùng hai đồng đội bật khóc nức nở.

Trang Pháp gây sốc với thất bại tại Đạp gió 2026 khiến khán giả bất bình - Ảnh 2.

Trang Pháp bật khóc nức nở vì đội thua sốc, loại 1 thành viên.

Ngay sau khi điểm số được công bố, cộng đồng mạng Trung Quốc đã dậy sóng vì kết quả đi ngược với sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 màn trình diễn. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, từ khóa về đội của Trang Pháp lọt top tìm kiếm trên Weibo với hàng triệu lượt thảo luận. 

Trên Weibo, khán giả không tiếc lời phê phán việc chấm điểm thấp cho một tiết mục được đầu tư công phu, trong khi các đối thủ dù có phần thể hiện an toàn, thậm chí là rời rạc, lại sở hữu mức điểm cao hơn. Netizen xứ Trung thẳng thừng chỉ trích Ban tổ chức đã "dìm" đội Trang Pháp một cách lộ liễu. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang cố tình ưu ái, dọn đường cho những cái tên có sức ảnh hưởng truyền thông lớn hơn. 

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

